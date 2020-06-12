مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة حملة "ردع الإرهاب" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا داعش بريف الحسكة ودير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عدد من أهالي مدينة حلب إن الحجج الواهية التي تتخذها تركيا لاستمرار فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان لن تدوم، مؤكدين أن حل أزمات وقضايا الشرق الأوسط مرهون بحرية أوجلان التي هي مطلب ثابت لن يتغير، ولن نتنازل عنه. (مرفق بالصور والفيديو).

-ينشط مرتزقة داعش في المناطق المحتلة في ريف تل أبيض، حيث شوهدت كتابات على جدران بلدة العلي جلبية تنادي بعودة داعش، وتتوعد الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

تحتل الدولة التركية ومرتزقتها أكثر من 50 ألف دونم من الأراضي الزراعية في ريف ناحية تل تمر، كما أضرمت النيران في أكثر من 20 ألف دونم، الأمر الذي تسبب بأضرار جسيمة في اقتصاد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد شيخ عشيرة البني عصيد محمد صادق العصيدي رفضهم التام لتجنيد الشبان السوريين للقتال في ليبيا، وأشار إلى أن ذهاب السوريين إلى القتال والارتزاق في ليبيا ليس لصالح الشعب الليبي ولا الشعب السوري، وشدد على ضرورة عودة السوريين إلى بلدهم والاتحاد معاً لمصلحة بلدهم. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-تأخذ الردود المتوقعة فلسطينياً ودولياً، على إسرائيل، في حال تنفيذها فرض السيادة على مناطق من الضفة الغربية، منحىً أكثر صرامة، وبحسب مراقبين، ربما تدفع هذه التهديدات إسرائيل إلى تأجيل خططها. (مرفق بالصور).

المرأة

استطاعت كومينات المرأة في منطقة الكسرة التابعة لمدينة دير الزور أن تعزز مكانتها في المجتمع، من خلال العمل المتواصل من أجل ترسيخ الحياة التشاركية، كما وفرت فرص عمل للنساء. (مرفق بالصور والفيديو).

-تشارك أكثر من 700 عضوة في قوات حماية المجتمع- المرأة، في حماية المحاصيل الزراعية، لمنع تكرار سيناريو العام الفائت واحتراق مساحات واسعة من الأرضي الزراعية. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-طالب مزارعون الجهاتَ المعنية في شمال وشرق سوريا بتأمين المستلزمات الزراعية لهم، وذلك لتخفيف العبء عنهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنطقة، وتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

-على مدى 40 عاماً اجتهد العم محمد مجيد مصطفى في مهنته الصغيرة، حتى نال ثقة الأهالي، ونال لقب (çêker) أي المصلح. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA