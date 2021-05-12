مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-5-2021

- يوقد مجلس عوائل الشهداء بحلب الشموع على أضرحة الشهداء في مزار شهداء مقاومة حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمناسبة حلول عيد الفطر، الساعة 21:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- ربط مثقفون في إقليم الجزيرة بين الهجمات المستمرة على مناطق الدفاع المشروع والعزلة المتواصلة على القائد عبد الله أوجلان، مؤكدين أن السياسات التي تطبق في إمرالي تقف خلفها قوى عالمية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أعلنت أحزاب كردية في روج آفا تلقيها دعوة المؤتمر الوطني الكردستاني لحضور كونفرانس "ضد الاحتلال"، وأكدت أنها ستشارك في الكونفرانس، ودعت كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية إلى المشاركة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- حذّر غريب حسو من النظر إلى الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع في إطار تكتيكي، وأكد أن هذه الهجمات تستهدف القضاء على الكرد وكردستان بجميع مكوناتها، داعيًا الكرد والعرب وكل من يعيش على تراب كردستان إلى مجابهة الهجمة التركية الشعواء. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- تعمل دول أوروبية وعربية عديدة على تحجيم جماعة الإخوان المسلمين بعد أعوام من استغلال الجماعة للمشاكل السياسية في الشرق الأوسط والأجواء الملائمة في أوروبا، إلا أن السؤال الأهم يتمحور حول جدية هذه التحركات، وهل هي استراتيجية ثابتة أم إجراء تكتيكي هدفه المقايضة السياسية؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- يتحضّر المسلمون في أنحاء العالم للاحتفال بعيد الفطر السعيد، بعد صيام شهر رمضان، وفي شمال وشرق سوريا تشهد الأسواق ازدحامًا كبيرًا وإقبالًا على شراء حاجيات العيد، وسط تدابير أمنية مشددة، وارتفاع حاد في الأسعار. (مرفق بالصور والفيديو).

- بعد حبس تركيا لمياه نهر الفرات، تظهر في أجزاء كثيرة من النّهر أشكال للتلوّث بسبب انحسار المنسوب وقلّة جريان النهر، ممّا يشكّل خطراً صحّياً على سكّان المنطقة والكائنات الحيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

- يطل عيد الفطر على قاطني مخيم أبو قبيع في الرقة، هذا العام بطقوس شبه غائبة، وسط أمل النازحين بالعودة إلى منازلهم في إدلب التي تحتل تركيا ومرتزقتها أجزاء واسعة منها. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أبناء المكون العربي في ناحية تربه سبيه أن هناك أيادي خارجية دائماً تحاول اللعب على الوتر الطائفي والقومي في المنطقة لبث الفتنة والقضاء على السلم الأهلي وأخوة الشعوب التي تتمتع بها مناطق الإدارة الذاتية، منوهين أن شعوب المنطقة باتت مدركة لهذه المخططات ولن تنجر خلفها. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد أهالي قرى الريف الغربي في كوباني بأنهم ومنذ أكثر من شهرين يلاقون صعوبة في تأمين مياه الشرب، ومديرية المياه لا تملك الحلول، لأن الحل يكمن في نهر الفرات والفرات يجف. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA