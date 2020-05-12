مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تصدر منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا بياناً في مخيم سردم بخصوص إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا ومن بينهم اختطاف طفل قاصر من عفرين وإرساله إلى ليبيا وذلك في الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- طالب عضو اللجنة الإدارية لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، حكومة باشور كردستان بالعمل وفق مطالب الشعب الكردي وليس العكس، لافتاً إلى أن أحداث "زينة ورتي" تأتي نتيجة تخوف الاحتلال التركي من الوحدة الكردية، لذلك يعمل على إحداث شقاق كردي آخر(مرفق بالصور والفيديو).

- أعرب أهالي كوباني عن أملهم في تحقيق الوحدة بين القوى السياسية الكردية والوصول إلى حل ينهي حالة التفرقة التي تسود بين الأحزاب السياسية الكردية(مرفق بالصور والفيديو).

-صفقة القرن بنكهة أمريكية - روسية في سوريا تعيد ترتيب الأوراق مجدداً في الساحة السورية، بدأت من الاجتماع الأمني الثلاثي (الروسي – الأمريكي – الإسرائيلي) في القدس وتبلورت بتصريحات جيمس جيفري الأخيرة(مرفق بالصور).

العالم

- بعد 3 جولاتٍ من الانتخابات غير الحاسمة، كلف الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة شراكة مع زعيم حزب "كحول لافان" بيني غانتس، أمام ذلك، هل تصمد حكومة الوحدة؟ وما تأثيرها على الفلسطينيين؟(مرفق بالصور).

تحليل

-هل هي بداية الفصل الأخير للأزمة السورية؟...كتبه: سيهانوك ديبو – ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر (مرفق بالصور).

المرأة

-بنضالها سجلت التاريخ لمن يبحث عن الحرية، بمقاومتها برهنت جدارة المرأة الكردستانية، من هي ليلى قاسم الذي يصادف 12 أيار السنوية الـ 46 لاستشهادها(مرفق بالصور).

- قالت لينا بركات إن ثقافة العنف الأسري منتشرة في سوريا والعالم بشكل كبير، ودعت إلى إعادة النظر في قضايا المرأة في العالم للحدّ من العنف، وأشارت إلى أن الحركات النسوية وتجارب في شمال وشرق سوريا خفّضت نسب العنف(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- أثقل التهجير عن الديار والحصار المفروض على الشهباء كاهل مُهجّري عفرين، وزاد عليها الارتفاع الكبير في أسعار المواد والقصف المستمر للاحتلال التركي على المنطقة، فيما حمّل المُهجّرون المسؤولية الأكبر لما يعانونه للمنظمات الدولية والحكومة السورية(مرفق بالصور والفيديو).

- مع بدء تسويق إنتاجه الزراعي إلى الأسواق، يساهم مشروع البيوت البلاستيكية في كركي لكي في سد حاجة الأهالي من الخضار حيث ينتج حوالي 5 أطنان من مختلف أنواع الخضار أسبوعياً(مرفق بالصور والفيديو).

- استقبلت العشرات من أسر إدلب شهر رمضان هذا العام بظروف مختلفة، إذ سيطر مشهد النزوح على حياتهم بعد أن أبعدتهم الحرب عن ديارهم، لتختلف طقوس شهر رمضان لدى هذه الأسر عن كل عام(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA