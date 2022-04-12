مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-4-2022

- تستمر حملة النظافة التي أطلقتها حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في منطقة الصناعة الجديدة بمدينة قامشلو، وذلك في تمام الساعة الـ09:00. ( مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية، اجتماعاً جماهيرياً لأهالي الناحية، بصدد شرح الواقع السياسي الذي تشهده الساحة الكردستانية، وفي مقدمتها تحضيرات دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني للهجوم على مناطق الدفاع المشروع، وعن الجدار الفاصل الذي يتم بناؤه ما بين قضاء شنكال وشمال شرق سوريا الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

بدعوة من مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة يتوجه أهالي المدينة، وقراها صوب شنكال، تنديداً بالجدار الفاصل الذي تبنيه الحكومة العراقية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بين قضاء شنكال وشمال شرق سوريا، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

كشف قيادي في مجلس تل تمر العسكري عن تحركات مكثفة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وعن تحشيده للقوات على الجبهات، استعداداً لشن هجوم على شمال وشرق سوريا، مؤكداً محاولة دولة الاحتلال التركي استغلال الانشغال الدولي بالحرب الأوكرانية الروسية للتوغل في المنطقة. ( مرفق بالصور والفيديو).

قال أمين مستودع الغاز في مقاطعة الشهباء إن الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق تمنع الشاحنات المحملة بأسطوانات الغاز من الدخول إلى الشهباء، ومن جهتهم، شدد الأهالي على أن حكومة دمشق تحاول النيل من مقاومتهم من خلال فرض الحصار عليهم. ( مرفق بالصور والفيديو).

قال السياسي جمال رشيد إن تصريحات عبد الحكيم بشار وأتباعه ليست سوى أبواق لتثبيت الاحتلال في عفرين والمناطق الأخرى، ودعا إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في عفرين المحتلة. ( مرفق بالصور والفيديو).

حوار

قال الناشط السياسي، أمين آي من باكور كردستان، إن السياسة التي يتبعها تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات والإثنيات الموجودة في تركيا، مؤكداً أن الطريق الوحيد لدمقراطية تركيا هو حل القضية الكردية. ( مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

في محاولةٍ لترسيخ مفهوم "كردستان المقسمة"، وفي مساعي ممتدة منذ ما يقارب خمسة قرون، تواجه كردستان مخططاً تقسيمياً تحيكه تركيا والأنظمة المستبدة المجاورة، بحدود مصطنعة في ثلاثة مناطق امتداداً لاتفاقيتيّ قصر شيرين وسايكس بيكو. ( مرفق بالصور والفيديو).

قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمين عليكو إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ينفذ مخططات الدولة التركية ضد الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي لحماية مصالحه. ( مرفق بالصور والفيديو).

أكد عضو لجنة حملة "حان وقت الحرية"، لقمان حسن، أن الحملة وصلت إلى مراحل متطورة، فيما أرجع الإداري في أكاديميات المجتمع الديمقراطي بمقاطعة الحسكة، عزيز علي، استمرار اعتقال القائد أوجلان وتشديد العزلة المفروضة عليه، إلى رغبة القوى العالمية في الإبقاء على أسس الصراع. ( مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

دعا الصحفي اللبناني علي الأمين إلى مأسسة العلاقات الكردية العربية، وقال: "إن من شأنها تحقيق نتائج إيجابية". وأوضح أن نضال الشعب الكردي يشكل منارة لكل الذين يطمحون لتحقيق الحرية والعدالة والاعتراف المتبادل والتنوع الثقافي. ( مرفق بالصور).

الشبيبة

- تنظم لجنة الشباب والرياضة في منبج وريفها الملتقى الشبابي الأول في المدينة وذلك في تمام الساعة 10:00. ( مرفق بالصور والفيديو).

العالم

قال رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية، محمد فتحي الشريف، إنه كانت هناك ترتيبات مسبقة من قبل أميركا وتركيا لتمكين الإخوان المسلمين والمجموعات المسلحة من السلطة في ليبيا، ولفت إلى أن الإخوان لن يتخلوا عن السلطة بسهولة، ولكنه أكد أن باشاغا والجيش الليبي قادرون على إفساد المخطط واستلام السلطة سلمياً. ( مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

لا يزال شمال وشرق سوريا يعاني من مشكلة تفاوت الأسعار رغم القيود المفروضة على التجار الذين يلعبون بأسعار السلع، فيما يناشد المواطنون مديرية التموين لتشديد رقابتها، في ظل تأثر المنطقة بالحصار والأزمة العالمية نتيجة الصراعات الدولية. ( مرفق بالصور والفيديو).

ANHA