مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-4-2021

-تعقد هيئة الصحة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مؤتمر صحفيا في دائرة العلاقات الخارجية بمدينة قامشلو، حول الأوضاع الصحية في ظل انتشار جائحة كورونا. الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية وتداعياتها" وذلك في قاعة الاجتماعات بالقسم الغربي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، الساعة11:00(مرفق بالصور والفيديو).

-أشار الرئيس المشترك في مقاطعة كري سبي/ تل أبيض المحتلة، إلى أنّ الاحتلال التركي يستغل صمت المجتمع الدولي لبناء حدود مصطنعة مدعومة بقواعد عسكرية على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عضو قيادة قوات سوريا الديمقراطية في منطقة كري سبي/ تل أبيض، إنّ "الاحتلال التركي يسعى للوصول إلى الطرق الحيوية في محيط ناحية عين عيسى، وقطع الأوصال بين مناطق الإدارة الذاتية".(مرفق بالصور والفيديو).

-كشفت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، عن تفاصيل مهمّة فيما يتعلق بالبرنامج الامتحاني لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستخدم معظم القوى التي تسيطر على الأرض في سوريا المعابر والمنافذ الحدودية بما ينسجم مع مصالحها، كما أن هذه المعابر استخدمت كوسائل للضغط والابتزاز وفرض الحصار، وبشكل خاص على مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أوصت مفوضة هيئة حرية الأديان الدولية في أمريكا الحكومة الأمريكية بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ورأت أن ذلك سيكون مفيدًا للطرفين، وخطوة في الاتجاه الصحيح لحل الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-جزم عضو الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أنّ القوى الدولية والإقليمية المهيمنة لا ترغب بأي حل للمشاكل، ودعاها إلى رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان في حال كانت جادّة في سعيها إلى حل أزمات الشرق الأوسط والعالم. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-شجب مواطنون إيزيديون في ناحية الدرباسية اتفاقية هولير - بغداد، وأكدوا أنها إعادة للمجازر التي ارتكبت في شنكال عام 2014، مبيّنين أن هذه الاتفاقية ورقة ضغط على شمال وشرق سوريا أيضًا. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-رأى خبراء أن تركيا استخدمت المحادثات مع القاهرة كوسيلة للدعاية السياسية وإيهام محيطها بأنها بدأت تحسن علاقاتها مع دول الجوار، وأكدوا أن مصر علقت المحادثات بسبب عدم جدية تركيا في العديد من المواضيع، بينها الإخوان وسحب المرتزقة من ليبيا. (مرفق بالصور).

ANHA