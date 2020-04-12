مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-4-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- في ظلّ الخطر المحدق بالسّجون التركيّة، وعدم رغبة السلطات في الإفراج عنهم، قالت أفين جمعة: إنّ عدم إطلاق سراح المعتقلين هو بمثابة الحكم عليهم بالإعدام، خاصّة أنّهم موجودون في بيئة مغلقة، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من الظّروف الصّحية المناسبة، فهي بيئة مناسبة لانتشار فيروس كورونا. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت السجينة السياسية سهيلة تاش أن السلطات التركية لم تتخذ أي تدابير احترازية بشأن من هم ضمن دائرة خطر الإصابة بفيروس كورونا. بينما ذكرت الرئيسة المشتركة لـ "اتحاد جمعيات دعم ومساندة ذوي المعتقلين" آليف هاران أن أحد السجناء فقد حياته بسبب فيورس كورونا، وطالبت بالتدخل لمنع حدوث مجزرة. (مرفق بالصور والفيديو).

- تباينت آراء أهالي الحسكة حول إغلاق العيادات الطبية الخاصة بين مؤيد ومعارض، لكنهم طالبوا بضرورة إلزام الأطباء بالدوام في المشافي، حيث قال إداري لجنة مديرية الصحة في الحسكة إن هذا الإجراء لصالح الشعب، والأطباء يدامون في مشفى الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- شهدت إدلب خلال الأسبوع الماضي حشوداً عسكرية روسية تركية على وقع الحديث عن مواجهات محتملة في المنطقة, فيما شهد العراق تكليف ثالث رئيس حكومة عقب عبد المهدي وسط دعم داخلي ودولي ملحوظ, في حين يستمر فيروس كورونا بالانتشار عالمياً. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- في تجربة هي الأولى من نوعها في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة، زرع عدد من المزارعين مئات الدونمات من محصول الكمون. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA