مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-3-2022

يدلي حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو بياناً إلى الرأي العام بمناسبة الذكرى السنوية الـ 18 لانتفاضة قامشلو، وذلك ضمن احياء المدينة، الساعة 10:00 . (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي إقليم الجزيرة شهداء انتفاضة 12 آذار عام 2004، وذلك بتنظيم عدة فعاليات في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، الساعة الـ 11:00.( مرفق بالصور والفيديو)

يتوجه أهالي ناحية ديرك إلى مقبرة الناحية والتي يرقد فيها عدداً من شهداء انتفاضة قامشلو، وذلك في مظاهرة ستنطلق من ساحة آزادي، وفي نفس السياق يتوجه أهالي ناحية تربه سبيه إلى مقبرتي تل معروف وحلوة لاستذكار شهيدين من شهداء انتفاضة قامشلو، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00 ( مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بفعاليات مختلفة ومنفصلة شهداء انتفاضة ١٢ آذار في كلا من "الحسكة، تل تمر، الدرباسية، الشدادي،الهول"، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة عشر لانتفاضة قامشلو ، الساعة 1:00 (مرفق بالصور والفيديو).

شكلت انتفاضة 12 آذار 2004 الانطلاقة الأولى لثورة المقاومة والحرية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، التي وحّدت جميع المكونات بمختلف انتماءاتهم على أسس ومبادئ الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

قال أبناء المكونين العربي والكردي في إقليم الفرات أن الثورة في شمال وشرق سوريا أعطتهم المزيد من الثقة، وجعلتهم يكسرون القيود المفروضة عليهم، وأصبح شعب المنطقة نسيجاً متكاملاً، ورغم الهجمات التي تتعرض لها المنطقة يبقى مشروع الإدارة الذاتية الحل الأمثل لضمان حقوق جميع المكونات. (مرفق بالصور والفيديو).

تأثر الشهيد كمال معمو بشقيقته الكبرى، وأثّر بدوره على والده وشقيقه للانضمام معاً إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية، لتصبح الأسرة بأكملها مقاتلين مؤمنين بحق الدفاع المشروع وحماية المكتسبات المتحققة، وذلك قبل أن يرتقي إلى مرتبة الشهادة في حملة مطرقة الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

أوجد الفنان دلكَش لنفسه مكانة كبيرة في الفن الكردي. وهو يُستذكر في الذكرى السنوية لرحيله. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

أكثر من مائة ألف طفل دون سن الـ 18 عاماً يعملون على الأراضي اللبنانية. رقم يُظهر حجم الجريمة التي تُرتكب بحقّ الطفولة، فعلى الرغم من القوانين اللبنانية والاتفاقات والمواثيق الدولية المعنيّة بحقوق الطفل، لا سيّما اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها لبنان عام 1991، لا يزال مشهد الأطفال حاضراً بقوّة عند تقاطع الطُرق والمُستديرات والمحال التجارية، ولم يعد أمراً خارجاً عن المألوف. (مرفق بالصور).

ANHA