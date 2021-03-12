مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-3-2021

ينظم الاتحاد الرياضي لإقليم عفرين تظاهرة بحلول ذكرى انتفاضة قامشلو وذلك في قرية بابنس في الشهباء، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو)

-يدلى مجلس سوريا الديمقراطية في حلب ببيان في حي الشيخ مقصود والاشرفية بمناسبة حلول ذكرى انتفاضة 12 آذار وذلك في ساحة الجبانات بالقسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، تمام الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو)

يستذكر أهالي ناحية كركيك لكي وجل آفا وتل كوجر شهداء 12 اذار وذلك بالتوجه على اضرحتهم في بلدة عابرة التابعة لناحية جل آغا، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو)

احياء لذكرى السنوية الـ17 لانتفاضة قامشلو يدلي مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو بيانا الى الرأي العام ، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو)

يتوجه أهالي مدينة قامشلو إلى مقبرة الشهداء في مزار الشهيد دليل صاروخان لإحياء الذكرى السنوية لشهداء انتفاضة قامشلو، الساعة 9:00(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم في ملعب 12 آذار بمدينة قامشلو كرنفال رياضي لإحياء الذكرى السنوية لانتفاضة قامشلو وذلك في تمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو)

-يفتتح الاتحاد الرياضي في حلب دوري لكرة القدم في ملعب مقاومة الشيخ مقصود والاشرفية بمنطقة الشقيف، الساعة 15:00(مرفق بالصور والفيديو)

-تقام اليوم احتفالية في منبج بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس الادارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو)

-يقول قهرمان عثمان، أحد شهود العيان على انتفاضة 12 آذار عام 2004، إنه يتذكر تلك الواقعة كلما زار ملعب 12 آذار، ويضيف أيضًا "لقد حولوا ذلك اليوم الجميل إلى يوم حزن. من جهة أنا أتألم كثيرًا، ومن جهة أخرى أشعر بالفخر لأن شعبنا وحّد كلمته في ذلك اليوم وقرر المقاومة".(مرفق بالصور والفيديو)

كردستان

-أكدت هدية شمو أن التهديدات التركية بشن عدوان على شنكال هي استمرارية للهجمات التي تعرضت لها المنطقة عام 2014، وبيّنت أن تركيا تسعى من خلال تهديداتها إلى النيل من أصالة الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو)

سياسة

-اعتبر حكمت حبيب أن العلاقات التاريخية بين مكونات المنطقة هي التي أفشلت جميع محاولات التفرقة، وأشاد بالمشروع الديمقراطي الذي جذر وحدة المكونات في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

-قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين "إن زيارة المدعو نصر الحريري جاءت لضرب مشروع الإدارة الذاتية، ومنع تحقيق الوحدة الكردية". (مرفق بالصور والفيديو)

ملف

-حققت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، على مدى أربع سنوات من العمل الدؤوب، نهضة حقيقية على مختلف الصعد، حيث مكّنت التعايش المشترك بين مكونات المنطقة ورسخت الرئاسة المشتركة لضمان حقوق المرأة. (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

-بعد أن فشلت تركيا في تحقيق أهداف مشروعها في الهيمنة على الغاز شرق المتوسط عبر سلوك التصعيد مع دول المنطقة. وجدت مؤخرًا، أن هذا السلوك لم يعد مجديًا، وبدأت مرحلة مهادنة وتودد علنية مع الدول الوازنة في المنطقة كمصر. (مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

-وصف مزارعون من بلدة هجين حرب المياه التي تلجأ إليها تركيا بين الفترة والأخرى بـ "الحرب على لقمة العيش" مطالبين المجتمع الدولي بإخضاع تركيا للقوانين الدولية وقالوا "محاصيلنا بأمسّ الحاجة إلى الري".(مرفق بالصور والفيديو)

ANHA