مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-3-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة كافة الفعاليات التي ستقام في شمال وشرق سوريا في ذكرى انتفاضة 12 آذار (مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي مقاطعتي شهباء وعفرين جثمان الشهيد زنار آمد الاسم الحقيقي مسلم كولجي و الإعلان عن سجل شهيدين هما ايريش عفرين الاسم الحقيقي خليل عثمان، و كيفارا عفرين الاسم الحقيقي ابراهيم اسماعيل في مزار شهداء مقاومة العصر الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-سرد شاهد عيان على انتفاضة قامشلو تفاصيل المؤامرة التي دبرتها قوات الأمن السورية بهدف اختلاق حرب أهلية بين الكرد والعرب عام 2004، والتي راح ضحيتها العشرات من الكرد جراء استهدافهم من قبل قوات الأمن السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

- تقام اليوم مهرجان الرياضة الثاني في منبج وريفها الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس الادارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها, وذلك تحت شعار" الرياضة منهج للقيم والأخلاق الرفيعة", الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الادارة المدينة الديمقراطية لمدينة منبج وريفها محمد خير شيخو أنهم يعتمدون على أنفسهم في التصدي لكافة أنواع الهجمات ويستمدون قوتهم من شعبهم لمجابهة التهديدات، كما وجدد ثقتهم بقوات مجلس منبج العسكري ولحمة مكونات منبج بأنهم القوة القادرة على حماية منبج وأهلها. (مرفق بالصور والفيديو).

-شكر أهالي مدينة منبج الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها على الخدمات المقدمة والجهود المبذولة خلال ثلاث أعوام، كما قدموا اقتراحاتهم التي يرون فيها كمال ما يتطلعون إليه من الخدمات، التي من شأنها أن تعبّر عن مستوى الاستقرار الذي وصلت إليه المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أهالي إقليم عفرين أن الاطمئنان على صحة القائد آبو بعد نشوب الحريق الذي اندلع في جزيرة إيمرالي في تاريخ 27 شباط/فبراير من الشهر الفائت، ليس كافياً، مطالبين برفع العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعلن صفحات على مواقع للتواصل الاجتماعي التّابعة للمخابرات التّركيّة أنباء عن اختطاف أشخاص يعملون أساساً مع المخابرات التركية، وذلك بهدف التّغطية على عمالتهم للدّولة التّركيّة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-لم يُرهب قمع أجهزة الأمن السورية وأقبيته، مئات الآلاف من الكرد في البلاد من الانتفاض بدء من قامشلو وصولاً إلى العاصمة دمشق ربيع عام 2004، في انتفاضةٍ جماهيرية كانت الشرارة الأولى لربيع الشعوب وقاعدة انطلاق ثورة روج آفا وشمال سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-أكد مايكل روبين أن الأمريكيين وباستثناء ترامب وجيفري، يدركون أن تركيا تمكّن "داعش"، وقال "لا يمكن أن يكون هناك نصر ضد الإرهاب طالما ظل أردوغان مسؤولاً عن تركيا"، موضحاً أن روسيا أهانت تركيا مؤخراً، وأن أمريكا ليس من مصلحتها أن تكون جزءاً من فوضى أردوغان. (مرفق بالصور).

العالم

في ظل فشل الأطراف العراقية في الوصول إلى تسوية سياسية لتشكيل الحكومة، قال المحلل السياسي علاء الخطيب أن محمد علاوي اصطدم بحائط المصالح والمحاصصة بقوة، ما جعل الكرد وجزء من السنة، وجزء من الشيعة يتوافقون على إفشاله وهذا ما حصل. (مرفق بالصور).

المرأة

-قصدت وقفة المرأة الحرة ولبوا طلبها، وأمنوا لها فرصة عمل، ودعت كافة النساء لزيارة وقفة المرأة السورية "لأنها المساندة الحقيقية للمرأة السورية في كافة المجالات"، قصة نازحة إدلبية حرب من جحيم في إدلب. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-ينظم اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة- فرع الحسكة ندوة حوارية مفتوحة حول انتفاضة 12 آذار الساعة 16:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يتوجه أكثر من مئة طالب/ـة من المُهجّرين قسراً من سري كانيه، إلى مقاعد الدراسة، بعد ترميم وتأهيل مدرسة مخيم نوروز في منطقة ديرك. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA