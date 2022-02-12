مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-2-2022

ينطلق فعاليات خيمة الاعتصام التي تنظمها هيئة الشباب والرياضة في إقليم الجزيرة، تحت شعار" هلموا إلى معركة الحرية، تسقط مؤامرة ١٥ شباط"، تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، وذلك بمدينة قامشلو، الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد العشائر والأعيان في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، اجتماعاً لمناقشة أخر المستجدات في المنطقة، والمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن، في تمام الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستكمل اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، اعمال جلستها الرابعة بمناقشة ذات البنودة المتعلقة بإنشاء هيكلية حقوقية كمحكمة خاصة لحماية العقد الاجتماعي، في مركز مجلس مقاطعة الحسكة، الساعة 10:00"مرفق بالصور والفيديو".

تُخرج قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا أولى دفعات أعضائها من كلية العلوم الشرطية، وذلك في مدينة الحسكة م الساعة 10:00 "مرفق بالصور والفيديو".

تعرض مؤسسة عوائل الشهداء في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، سنفزيونيا، عن حياة القائد عبد الله اوجلان، والمؤامرة الدولية التي استهدفته، في إطار فعاليات ونشاطات المنددة بالمؤامرة الدولية ضد القائد في الـ 15 من شباط/فبراير عام 1999، بتمام الساعة 10:00 "مرفق بالصور والفيديو".

يصدر " مؤتمر الإسلام الديمقراطي" في شمال وشرق سوريا بيان في مدينة الحسكة أمام مقر المجلي استنكارا بمؤامرة ١٥ شباط بحق القائد عبدالله أوجلان، الساعة 11:00"مرفق بالصور والفيديو".

-تستنكر أمهات و زوجات الشهداء في ناحية تربه سبيه المؤامرة الدولية على القائد عبدالله اوجلان وذلك عبر إصدار بيان من أمام مركز عوائل الشهداء، الساعة 11:00 "مرفق بالصور والفيديو".

يشيع أهالي المنطقة الجنوبية في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، جثامين 3 من شهداء قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواهم الأخير في مزار شهداء الشدادي، الساعة 12:00، "مرفق بالصور والفيديو".

أسفرت هجمات الدولة التركية المحتلة على قرية البهيرة التابعة لمجلس بلدة توبو في عامودا عن استشهاد طفل، وأوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس أن تجاهل منظمات حقوق الإنسان لجرائم الدولة التركية بحق الشعب في المنطقة جعلنا نفقد ثقتنا بها: "إرادة الشعب قوية ونستمد إرادتنا من شهدائنا".(مرفق بالصور والفيديو).

قال الكاتب الكردي مالفان رسول إن الحماية الذاتية هي أساس الدفاع عن الحقوق والمكتسبات والوقوف في وجه أي خطر محدق. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

تحدث أحمد يامان عن المرحلة التي بدأت في ٩ تشرين الأول عام ١٩٩٨، واستمرت حتى الـ ١٥ من شباط 1999، أي أربعة أشهر، والتي قيّمها القائد عبد الله أوجلان كأهم عملية للناتو، قائلاً: "لو تم حل القضية في ذلك الوقت، لما عشنا منذ ٢٣ عاماً كل هذه المآسي".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الكاتب السياسي السوري، محمد عيسى، أن من مصلحة البشرية جمعاء، ليس فقط إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب"؛ بل الاعتماد عليه كخط الدفاع الأول ضد الإرهاب. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

اكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بإقليم الجزيرة. طلعت يونس. ان الدولة التركية تسعى الى إعادة احياء تنظيم داعش الإرهابي من خلال هجماتها على المنطقة. وان موقف روسيا والتحالف هو عدم مسؤولية تجاه هجمات الدولة التركية المحتلة وارتكابها المجازر بحق الشعب. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، كريستيان جيمس، أن سوريا تمثل كارثة إنسانية وواشنطن تتشاور مع شركائها للتوصل إلى تسوية سياسية، وأشار إلى أن داعش يستفيد من عدم الاستقرار ويمثل خطراً كبيراً، وأثنى على إجراءات "قسد" السريعة في سجن الصناعة، قائلاً: "قسد شريك مقتدر وملتزم".(مرفق بالصور والفيديو).

يرى الكاتب والأكاديمي، مهيب صالحة أن أي نظام إداري لسورية يجب أن يخضع لنقاش بين السوريين، مؤكداً على أن الاحتجاجات التي تشهدها السويداء تعبر عن ما يهجس به كل مواطن سوري يعيش تحت سلطة دمشق، وقال" عندما تولى الاستبداد والمركزية السلطة غابت الديمقراطية في سوريا".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تنظم مؤتمر ستار في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، محاضرة للرجال عن الذهنية الذكورية، أسبابها، عواقبها، الية الابتعاد عنها، كيفية التعامل معها، وذلك في مركز الثقافة والفن في الناحية، الساعة 12:00، "مرفق بالصور والفيديو".

العالم

يعتبر البعض أن المعركة الانتخابية هي معركة إنقاذ لبنان من محاولة تغيير هويته وتاريخه، كما أنها معركة اللبنانيين للتخلص من الواقع المزري الذي أوصلتهم إليه الطبقة السياسية. لكن كيف سيكون إقبال اللبنانيين عليها؟ وكيف سيتعامل حراك تشرين والمجتمع المدني معه؟

في وقت سابق وفي تصريحات مختلفة، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن حكومته قررت العمل على تقوية السلطة الفلسطينية، بغية إضعاف حركة حماس، فكيف سيترجم القرار على الأرض؟

ANHA