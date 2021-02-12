مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-2-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يشيّع أهالي ناحية عامودا جثمان الشهيد محمد خلف العلي، خلال مراسم تقام في مزار الشهيد إسماعيل هوكر، الساعة 14:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد مجلس بلدة هيمو في مدينة قامشلو اجتماعاً لاستنكار المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، الساعة 15:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- قال عضو في حزب التحالف الوطني الديمقراطي، أحمد قدور، إن تنفيذ الاغتيالات من قبل الأطراف المعادية للإدارة الذاتية سببه فشل تلك الأطراف في تحقيق مصالحهم وأطماعهم بالطرق غير المباشرة، وبالتالي لجؤوا إلى تلك العمليات لإثارة الفتن بين المكونات السورية في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- ادعت الاستخبارات التركية أنها ألقت القبض على قيادي في حزب العمال الكردستاني في شنكال، ونقلته إلى تركيا، ولكن اتضح بأن هذا الشخص كان قد طرد من الحزب قبل عامين، وسلم نفسه حينها لحكومة باشور كردستان. (مرفق بالصور).

- أشار مواطنون من ناحية جل آغا إلى أن عدم منح رخصة لقناة روناهي TV في باشور كردستان يأتي ضمن سياسة قمع الإعلام الحر ولا يخدم وحدة الصف الكردي، وتساءلوا كيف تحرم قناة كردية من العمل على أرض كردية؟!.(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- قال المستشار الإعلامي في لجنة الثقافة والشباب في برلمان باشور كردستان، طارق جوهر، إن أردوغان وحزبه يعيشان عزلة خارجية وتتزايد عليهم الضغوط في الداخل، ولذلك يصدرون أزماتهم إلى الخارج عبر شن الهجمات على الكرد. (مرفق بالصور).

- تبحث كل قوة عند التحضير لهجوم معين عن تهيئة الأرضية لهجومها وإبراز حججها والترويج لشرعيتها، لكن في الهجوم التركي على منطقة غاري لم تفعل تركيا ذلك وحدها، فمن هي القوة التي تعمل بالنيابة عنها في باشور (جنوب كردستان) وتسوغ المبررات لمخططات الإبادة التركية بحق الكرد وحركة التحرر الكردستانية؟(مرفق بالصور).

- قال الصحفي الإيزيدي ياسر إلياس، إن لتركيا مخطط لاحتلال المزيد من جغرافية كردستان، وما يحدث من محاولات لاحتلال منطقة غاري، يستدعي تكاتف كافة القوى الكردية للوقوف في وجهها. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال محمد أوجلان، شقيق القائد عبد لله أوجلان، إن المؤامرة الدولية مستمرة عبر العزلة المشددة، وأضاف: "منذ عام 2015 والمؤامرة مستمرة، لكن بشكل آخر".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت النّاطقة باسم وحدات حماية المرأة نسرين عبد الله، انتقاماً للشّهيدتين سعدة وهند، أطلقنا حملة تمشيط ضدّ الخلايا النائمة لمرتزقة داعش، مؤكّدة بأنّ نضالهنّ مستمرّ من أجل الإنسانية، وأخّوة الشّعوب، وأنّ وحدات حماية المرأة الحصن المتين الّذي يحمي المرأة من جميع التّهديدات. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- يواصل الاحتلال التركي تكريس احتلاله للمناطق السورية، عبر أداته التي تطلق على نفسها اسم "الائتلاف السوري"، ويحذر السياسي السوري، سمير عزام، أن "الاحتلال يعمل على تتريك المناطق السورية المحتلة تمهيدًا لضمها إلى كيانها المصطنع".(مرفق بالصور).

ملفّ

- يسود الغموض مصير التفاهمات الروسية – التركية في سوريا، فما بين الاستهداف الروسي لمرتزقة تركيا في ريف حلب وإدلب، وتعرض القوات الروسية في منبج وحميميم لهجمات صاروخية مصدرها مناطق النفوذ التركي، يترقب الجميع تطورات الأحداث. (مرفق بالصور).

العالم

- يشير مراقبون إلى أن جلسة الحوار بين الفصائل الفلسطينية التي رعتها مصر، لم تقدم أرضية توافقية حقيقية بين الفصائل، الأمر الذي يبقي مستقبل الانتخابات ونجاحها، رهن التطورات المقبلة. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تنطلق فعاليات خيمة الاعتصام التي دعا إليها حركة الشبيبة الثورية لدعم ومساندة قوات الدفاع الشعبي، في ناحية ديرك بمقاطعة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

- تنظّم حركة الشّبيبة الثورية بقامشلو معرضاً لصور القائد عبد الله أوجلان، بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية للمؤامرة الدولية ضدّ القائد أوجلان، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفنّ، الساعة 11:00(مرفق بالصّور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- يفتتح مكتب اتّحاد مثقّفي روج آفا كردستان، مكبتاً لهم في ناحية ديرك، خلال مراسم، الساعة 14:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- يوجه وجهاء وأعيان ريف دير الزور أصابع الاتهام إلى خلايا تتبع حكومة دمشق في إثارة الفتنة وضرب استقرار المنطقة، والنيل من مشروع التعايش المشترك. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA