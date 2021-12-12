مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-12-2021

لليوم الـ69 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ينهي اتحاد الشبيبة الثورية السورية في ريف دير الزور الشرقي دورة التمريض الثامنة في قرية أبو حردوب. (مرفق بالفيديو والصور).

تعقد هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعها الدوري في مبنى الإدارة في مدينة الرقة. (مرفق بالفيديو والصور).

يعقد مجلس المرأة السورية جلسة حوارية في مدينة منبج بعنوان "العنف القائم على النوع الاجتماعي", الساعة 12.00. (مرفق بالفيديو والصور).

تواصل لجنة صياغة العقد الاجتماعي أعمالها اجتماعها لليوم الثاني على التوالي، في صالة سردم للثقافة والفن في مدينة الحسكة، الساعة 10.00 . (مرفق بالفيديو والصور).

تطلق لجنة مهجري سري كانيه وبالتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام في اقليم الجزيرة بطولة "العودة" لكرة القدم في معلب "المحترفين" الساعة 16.00. (مرفق بالفيديو والصور).

يشارك أهالي مقاطعة الحسكة في مراسم تشييع جثماني شهيدين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت عضوة لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، إليزابيت كورية أن الهدف من أعمال الاجتماع الختامي، هو الوصول إلى صياغة نهائية ترضي جميع المكونات، وللوصول إلى نموذج لعقد اجتماعي يليق بالشعب السوري. (مرفق بالفيديو والصور).

استنكر مواطنون صمت أميركا وروسيا حيال الهجمات والتهديدات التركية المستمرة ضد شمال وشرق سوريا، موضحين أن لكل منهما أهداف وغايات يسعيان لتحقيقها على حساب شعوب المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

جددت نساء كوباني تأكيدهن على مواصلة النضال على نهج وفلسفة القائد أوجلان، قائلات: "قائدنا قائد سلام لا يعشق الحروب والدمار"، وأوضحن أن " هدف تجديد العزلة هو القضاء على روح وفكر القائد أوجلان بين المجتمع". (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية بمقاطعة كري سبي/ تل أبيض مليتان جيا، أن خريطة السيطرة الميدانية في ناحية عين عيسى لم تتغير، ولفتت إلى أن قواتهم أفشلت جميع محاولات الاحتلال التركي للتقدم والسيطرة على الطريق الدولي. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح طوفان كوباني الذي كان منخرطاً في صفوف مرتزقة روج سابقاً والمنضم حالياً لوحدات حماية الشعب أن هدف مرتزقة روج هو الانخراط في الاقتتال الداخلي وقال إن من أدار مرتزقة الدولة التركية المحتلة في روج أفا كان المجلس الوطني الكردي. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

أقر مجلس النواب الأميركي في مجلس الكونغرس، قانون الكشف عن مصادر ثروة الأسد وعائلته والدائرة المقربة منه، في حين تعكس الإشارات المتناقضة لواشنطن بشأن انسحابها المفترض من العراق، تردداً أميركياً حيال هذه الخطوة.

المجتمع والحياة

بعد أن نهبت الدولة التركية المحتلة سري كانيه أجبرت الشعب على مواجهة البطالة والفقر. يتجول النساء والأطفال في الشوارع طباعة متجولين ويحاولون إعالة أنفسهم وكسب رزقهم بهذا العمل.

ANHA