مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي مدينة ديرك في تظاهرة تنديدا بالاتفاقية المبرمة بين حكومة بغداد – هولير ضد شنكال، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-ندد شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الرقة بالصمت الروسي حيال هجمات الاحتلال التركي على بلدة عين عيسى، وسياسة القضم التي تمارسها دولة الاحتلال، وعدم احترام الروس للمواثيق والاتفاقات الموقعة مع قوات سوريا الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح ممثل قبيلة الشرابين في مقاطعة الحسكة أن قوات سوريا الديمقراطية تعي المؤامرات التي تحاك خلف الكواليس المظلمة، وأن تركيا تدعم عمليات الاغتيال التي تحدث بيد مرتزقة داعش في منطقة دير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد مُهجّرو عفرين القاطنون في ناحية شيراوا على مواصلة المقاومة والإصرار على العودة إلى ديارهم رغم محاولة الاحتلال التركي منع عودة السكان الأصليين إلى ديارهم، عبر استهدافهم بشكل مباشر في ناحية شيراوا وقرى مقاطعة الشهباء. (مرفق بالصور والفيديو).

-عبّر أهالي ريف كوباني عن استيائهم ورفضهم لازدواجية المواقف الروسية إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا، وطالب الأهالي القوات الروسية والحكومة السورية بإعلان موقف إزاء هذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أكد عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، إن الطوق بدأ يضيق حول عنق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأرجع ذلك إلى الانهيار الاقتصادي في تركيا، والعقوبات الأوروبية والأمريكية التي ستفرض على أنقرة. (مرفق بالصور).

-أشار سياسيون في شمال وشرق سوريا أن النظام ما زال متمسكًا بعقليته القديمة التي تدفع إلى مزيد من الأزمة في سوريا، واحتلال أراضي سوريا من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وأن "النظام والمعارضة هما آخر من يحق لهما الحديث عن مستقبل الشعب السوري".(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

-كشفت ناشطة أمريكية أن بلادها على دراية بعمليات الخطف في عفرين، ومع ذلك اختارت عدم فرض عقوبات على تركيا أو أي فصيل من ما يسمى بـ "الجيش الوطني"، وأكدت أن تركيا وداعش يمثلان فكرًا واحدًا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أكد مواطنون التقوا بالقائد عبدالله أوجلان بأن القائد عبدالله أوجلان وضع حلولاً لحل قضايا الشرق الأوسط، لذلك تشدد تركيا العزلة عليه لتبقى تلك القضايا عالقة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-شغفها وحبها للغناء جعل منها فنانة موهوبة، تجيد الغناء بأربعة لغات، حققت حلمها في إيصال رسالتها الفنية من خلال صوتها الجميل. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA