مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-11-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- ينظم مجلس إقليم عفرين تظاهرة بصدد الانتهاكات التركية في مقاطعة عفرين في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في ملعب قرية بابنس التابعة لبلدة فافين (مرفق بالصور والفيديو).

- يفتتح وقف المرأة الحرة في مدينة الحسكة مستوصفاً في حي المفتي بالقرب من دوار النسر، وذلك في تمام الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- تقوم بلدية الشعب في مدينة ديرك بحملة نظافة في ظل الحظر المفروض على المدينة وترحيل المواد والمخلفات (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-يستند الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK ظهره صراحة إلى حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية، لكن هذين الحزبين الفاشيين متورطان في الكثير من الأعمال غير القانونية سواء في تركيا أو خارجها، من خلال دعم المرتزقة وتدخلهما في الدول الإقليمية، ومؤخراً في قره باغ/آرتساخ (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قالت صحفيات إن التصريحات التي أدلى بها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البرزاني تهدف إلى تقويض مساعي توحيد الصف الكردي، ودعون الحزب الديمقراطي الكردستاني لتجنب أي تصعيد يخدم الدولة التركية المحتلة (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عضوان في اتحاد مثقفي كوباني بأن "منظمة حقوق الانسان هي عبارة عن منظمة مصالح، وإلا لما كانت صمتت على العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان"، ودعيا الشعب الكردي إلى رفع صوته عاليًا لكسر هذه العزلة (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-اعتبرت نائبة رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لمناطق شمال وشرق سوريا، روكن ملا إبراهيم، بأن المطالب التي تنادي بإلغاء نظام الرئاسة المشتركة في مؤسسات الإدارة الذاتية تهدف لإعادة نظام الاستبداد الذي كان سائدًا قبل عام 2011، وتحقيق أهداف الدول الرأسمالية الديكتاتورية لاسيما دولة الاحتلال التركي (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبرت العضوة في مكتب تنظيم المرأة بمجلس سوريا الديمقراطية ضبية الناصر أن الحكم الذي أصدرته المحكمة التركية بحق جيجك كوباني يعد عنفاً ممنهجاً على المرأة (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أمّنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا محطة لتوليد الأوكسجين لمشفى ديرك، حيث تُعبّئ يوميًّا 85 أسطوانة أوكسجين، لتلبية حاجة المشفى الخاص بالمصابين بفيروس كورونا (مرفق بالصور والفيديو).

-بدأ مزارعو الزّيتون في مقاطعة كوباني ومنطقة منبج بجني موسمهم لهذا العام بعد هطول أولى الأمطار في المنطقة، وبحسب المزارعين، فإنّ الإنتاج يبدو متفاوتاً بين منطقة وأخرى هذا العام، إذ يشهد تراجعاً في كوباني بينما كان "جيداً" في منبج (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA