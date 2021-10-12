مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-10-2021

ؤ-تحيي المؤسسات المدنية والأحزاب السياسة في الطبقة ذكرى استشهاد الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف، وذلك في المركز الثقافي. (مرفق بالصور والفيديو).

-ستعقد لجنة مهجري منطقة سري كانيه في مخيم واشو كاني ندوة حوارية "قانونية" بإشراف محامين وحقوقيين من المهجرين من سري كانيه، للحديث عن واقع المدينة والاحتلال، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يقدم اهالي كركي لكي واجب العزاء لذوي الشهداء "ازاد جلي، امارة جودي، خاشع خليف، سردم جودي" الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-يتوافد أهالي المنطقة الغربية في قامشلو وحزب الاتحاد الديمقراطي إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال عدد من أبناء شعب المايا "لا يمكن الحد من النضال الاجتماعي للقائد أوجلان باستمرار أسره. الشعوب سوف تواصل النضال". (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبرت سعاد مصطفى، والدة الشهيدة هفرين خلف، أن أردوغان هو المسؤول المباشر عن جرائم الحرب في سوريا، وأن المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة تتواطأ في الكشف عن ذلك. (مرفق بالصور والفيديو).

-نقلت الشهيدة دليشان والشهيد وهوكر حقائق ومجريات المعركة بكل حذافيرها ضد مرتزقة داعش، وضحّا بروحيهما في سبيل نقل هذه الحقائق، زملاء الشهيدين جددوا العهد بالمسير على خطاهم، وأكدوا أن كاميراتهم ستكون موجودة في أي مكان يطاله الظلم. (مرفق بالصور).

قال الكاتب والباحث المصري، محسن عوض الله، إن هدف تركيا من شن هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا هو ضم مناطق جديدة إليها، ومحو الهوية السورية والكردية في المنطقة، وإجراء استفتاء على غرار ما حدث في لواء اسكندرون. (مرفق بالصور).

-ذكر مواطنو مدينة قامشلو أن استخدام الأسلحة الكيماوية محظور في كل دول العالم، وتساءلوا: هل استخدام تلك الأسلحة غير محظور على الدولة التركية المحتلة فقط؟! (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد المحلل السياسي المتخصص في الشأن التركي محمد أبو سبحة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجح في توظيف ما تسمى المعارضة السورية، وباع لها وهم تحقيق الانتصار على "النظام السوري"، واستغلها لتحقيق هدفه في القضاء على الوجود الكردي في سوريا. (مرفق بالصور).

-يواصل المئات من أهالي إقليم الجزيرة اعتصامهم ضد "خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني" لليوم الثامن على التوالي، بالقرب من معبر سيمالكا الفاصل بين روج آفا وباشور كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-عبرت أمهات السلام المتوجهات إلى معبر فيش خابور عن استنكارهن لمنع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني عبورهن إلى باشور للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم لذويهما. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

دعا أهالي ناحية تربه سبيه إلى تعزيز الحماية الذاتية للحفاظ على مكتسبات الثورة، مبيّنين أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال تنظيم المجتمع، وأكدوا أن الحماية هي السبيل الوحيد لمجابهة الحرب الخاصة وتحقيق المزيد من الانتصارات. (مرفق بالصور والفيديو).

تستعد بلديتا ناحيتي جل آغا وكركي لكي لاستقبال فصل الشتاء، وذلك بعد قرب الانتهاء من مشاريع تعبيد الطرق المتضررة، وصيانة شبكات الصرف الصحي والفوهات المطرية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA