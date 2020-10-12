مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-10-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

ـ تنظم شبيبة الرقة حملة لا للمخدرات تطلقها في شوارع مدينة الرقة من خلال توزيع بروشورات توعوية. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقيم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل فرع منبج مسيرة جماهيرية بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الأمين العام للحزب هفرين خلف, وسيتم فتتاح حديقة باسم الشهيدة هفرين، الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تقام اليوم مراسيم عزاء الشهيد محمد أمير رشيد الاسم الحركي سيد رضا، الذي استشهد في سجن آلبستان في محافظة مرعش، والشهيد نضال هاشم الاسم الحركي خبات الذي استشهد في 22 حزيران من عام 1999 في شالادز، وذلك في خيمة العزاء بناحية احداث في الشهباء الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال قيادي عسكري إن الخلايا النائمة التابعة لإيران وحكومة دمشق تنشط في الريف الشرقي لدير الزور وتستهدف المؤسسات المدنية والشخصيات العشائرية، فيما طالب وجيه من عشيرة الشعيطات قوات سوريا الديمقراطية بملاحقة هذه الخلايا. (مرفق بالصور والفيديو).

-رأى مواطنو ناحية الدرباسية، أن سبب عدم قبول دمشق التفاوض مع الإدارة الذاتية هو عدم قدرتها على التخلص من ذهنيتها السلطوية، وأن إيران وروسيا هما المتحكمتان بقراراتها، وقالوا "يجب على دمشق أخذ مستقبل الشعب السوري أساسًا لها".(مرفق بالصور والفيديو).

-ناجية من سجون الاحتلال التركي ومرتزقته، تقص ما ارتكبه ويرتكبه المرتزقة من فظائع في سجونهم، وتشير "شوارع عفرين تشهد يوميًّا عمليات خطف واعتداء".(مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أهالي مدينة منبج وناحية عين عيسى من الشعب في شمال وشرق سوريا الاتحاد والابتعاد عن الفتن التي تروجها دولة الاحتلال التركي، وناشدوا الشعب بالوقوف في وجه المؤامرة التركية على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-بيّن أهالي ناحية الدرباسية أن الهدف من بث الإشاعات هو إحداث بلبلة في المنطقة لضرب استقرارها، وإفراغها من سكانها الأصليين، مشددين على المقاومة والنضال في وجه العدو. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-طالبت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود، بمحاكمة ومحاسبة الجناة في قضية اغتيال الأمينة العامة السابقة للحزب هفرين خلف، وأكدت أن هناك مساعٍ للحزب لتحويل ملفها إلى المحاكم الدولية ومحكمة حقوق الإنسان الأوربية، معتبرةً أن استهداف إحدى الشخصيات السياسية هو إقصاء للنساء من العمل السياسي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-"أستطيع أن أفعل وسأفعل" بهذه الكلمات بدأت هفرين نضالها عندما كانت في 11 من عمرها، واستطاعت أن تحقق هدفها قولًا وفعلًا وتكون قدوة للمرأة الحرة وصانعة حل للأزمة السورية، شهادتها هزت العالم وأنارت الطريق للنساء التواقات للحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

-استذكرت منسقية مؤتمر ستار الشهيدتين هفرين خلف والأم عقيدة، ودعت نساء العالم إلى التصدي للهجوم الوحشي والغادر، واتخاذ موقف تاريخي ونضالي من أجل الحرية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أكّد عدد من الساسة والمثقّفين في مقاطعة الشهباء أنّ العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هدفها كسر إرادة الشعب الكرديّ، والقضاء على مشروع الأمّة الدّيمقراطيّة وأخوّة الشعوب في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار مدير مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات إسماعيل سمعو إلى أن تركيا تهدف إلى قطع صلة الوصل بين أجزاء كردستان الأربعة عبر محاولتها السيطرة على منطقة حفتانين، مشدداً على ضرورة توحيد الصف الكردي للوقوف في وجه هجمات الدولة التركية على المناطق الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA