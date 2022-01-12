مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-1-2022

ـ لليوم الـ100 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-تدلي المبادرة الشعبية في شمال وشرق سوريا، ببيان في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامسلو للمطالبة بإخراج حزب العمال الكردستاني PKK من قائمة الإرهاب. الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

-يلتقي وفد من لجنة مهجري منطقة سري كانيه بممثل المبعوث الأمريكي لشمال وشرق سوريا، لتناول اخر التطورات في المناطق المحتلة، وذلك في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، الساعة 14:00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد حمدان العبد أن الإدارة الذاتية لديها خطط ومشاريع تعمل عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف عبء الحصار المفروض على المنطقة، وبيّن أن تماسك شعوب شمال وشرق سوريا ودعمهم للإدارة الذاتية أفشل وسيفشل كل أنواع الحروب التي تحاول ضرب مشروع الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عم محمد حسن الذي قُتل في باكور كردستان أنّهم استلموا جثمان ابن أخيه بصعوبةٍ بالغة. وأنه كان قد تم التمثيل بجثمان محمد حسن وقال "تم شق صدره واقتلاع عينيه".(مرفق بالصور والفيديو).

قال محمود إبراهيم، وهو أحد أفراد عائلة الشهيد إبراهيم شريف الذي استشهد نتيجة القصف التركي على قرية خانى شرق مدينة كوباني في الـ 8 من الشهر الجاري، بأن هدف الدولة التركية هو إفراغ المنطقة واحتلال الأراضي وضمها إلى تركيا.

قال مواطنون من قرى في الريف الغربي لكري سبي بأنهم صامدون في قراهم ولن يخرجوا منها، منددين بالصمت الروسي حيال ما يتعرضون له من هجمات الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت زوجات وأمهات الشهداء المهجرات من مقاطعة عفرين المحتلة هجوم جيش الاحتلال التركي على مقاطعة كوباني، وعبرن عن دعمهن لمقاومة كوباني في وجه الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أوضحت فوزة يوسف أن الهدف الرئيس للمزاعم والادعاءات التركية بتعرضها لهجمات من جهة شمال وشرق سوريا هو التغطية على الجرائم التي ترتكبها بحق المنطقة، وخلق الأرضية لشن هجمات جديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد إبراهيم القفطان أن تركيا تمارس الإرهاب الدولي في مناطق شمال وشرق سوريا، محذراً المجتمع الدولي وحلف الناتو من عودة داعش مع استمرار هجمات دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم أهالي بلدتي كركي لكي وجل آغا احتفاليتين بمناسبة حلول ذكرى تأسيس مؤتمر ستار، وستقام الاحتفالية الأولى في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في كركي لكي، والثانية في صالة الرصافة في جل آغا الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تنظم لجنة الثقافة والفن في دير الزور فعالية لإحياء التراث الشعبي في المنطقة الشرقية والتعريف بأهم المميزات التي تتمتع بها المنطقة، وستقام الفعالية في مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-يقيم مجلس الصلح في ناحية كركي لكي مصالحة بين عائلتين في قرية حياكة الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA