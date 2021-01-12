مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-1-2021

- متابعة مجريات الأحداث الّتي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريّا.

- متابعة الفعاليّات والنّشاطات في شمال وشرق سوريّا.

- يعقد المجلس العام لمدينة الرقّة، اجتماعاً لأهالي المدينة؛ لشرح الوضع السياسي وما تمرّ به المنطقة من تدخّلات خارجية، الساعة 2:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- ينظّم الاتّحاد الإيزيديّ لمقاطعة عفرين محاضرة حول الذّكرى الثالثة لهجمات الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين، في مركز الثقافة والفنّ بناحية فافين، الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- خيّمَ خلال اليومين الماضيين هدوء حذر خطوط التماس في محيط بلدة عين عيسى بعد ما يقارب الشهرين من الهجمات والاشتباكات المتقطعة والقصف المتبادل بين الاحتلال التركي ومرتزقته من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري السرياني أن خيارهم هو المقاومة وحماية المنطقة، ولكنه في الوقت ذاته انتقد الموقف الروسي من الهجمات التركية واعتبره عاملاً مشجعاً لاستمرار الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

- عزز صمت روسيا على قصف تركي طال قاعدة لها في ناحية تل تمر مخاوف المدنيين الذين يستخدمون الطريق الدولي M4 في المنطقة الواصلة بين ناحيتي تل تمر وعين عيسى وعمق شكوكهم في جدية الضمانات الروسية بحماية المدنيين. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- تعقد أمّهات وزوجات الشهداء بالرقّة، اجتماعهنّ السّنويّ التحضيري للكونفرانس الذي يصادف في شهر شباط، الساعة 9:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

- أشارت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج إلى أنهم ومن خلال فعالياتهم المناهضة للاحتلال يوجهون رسالة مفادها "مهما كانت الضغوطات سنستمر ونقاوم، لإكمال مشروعنا الديمقراطي"، فيما بيّنت أن تركيا تمارس أبشع الجرائم بحق المدنيين في المناطق المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

- قالت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كوباني، ليلى أحمد، إن تركيا ولأنها تدعم داعش، تعمل على قمع الحريات وكتم صوت الديمقراطية في البلد عبر حملات الاعتقالات للسياسيين الكرد في باكور كردستان وتركيا، مؤكدة أنهم سيدعمون مقاومة الشعب في شمال كردستان كما دعموا مقاومة كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- أكّد عضو مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية في الرقة، خليل الخميس، أن عدم تدخل روسيا كضامن في وقف إطلاق النار يجعلها شريكًا في الهجمات المتكررة على ناحية عين عيسى، وأضاف "تركيا تستهدف بشكل مباشر المدنيين لتهجيرهم مثلما فعلت بعفرين وتل أبيض ورأس العين. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- بدلاً من أن تصب قراراتها في مصلحة الشعب السوري وتأمين حياة كريمة له في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، تصدر الحكومة السورية بين الحين والآخر قرارات تزيد العبء على المواطنين وتزيد من نفوذ وتحكم القوى الداعمة له في التحكم بالاقتصاد السوري. (مرفق بالصور).

الشبيبة

- تنصب حركة الشبيبة الثورية في الحسكة وقامشلو، خيمة اعتصام للتضامن مع حملة الإضراب عن الطعام في السّجون التركية، ولاستنكار هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفنّ

- تحت شعار "الثقافة هي روح ووجدان وذاكرة الشعوب"، تقيم لجنة الثقافة والفن بالتّنسيق مع مكتب الآثار بالحسكة، معرضاً تراثيّاً في الموقع الأثري/ نابادا ببلدة تل بيدر، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

- تعمل ورشة الأعمال اليدوية في مدينة قامشلو على تأهيل العديد من النساء في مجال الأشغال اليدوية، كما تساهم في الحفاظ على التراث والثقافة الشعبية، وتؤمن فرص عمل للنساء. (مرفق بالصور والفيديو).

- لا يزال المُهجّرون من عفرين متشبثين بأمل العودة إلى ديارهم بعد تحريرها من الاحتلال التركي، ويرون في تنظيم أنفسهم الوسيلة الأمثل للسير نحو تحرير المقاطعة المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

- أعربت عشيرة المشهور عن وقوفها "مع الإدارة الذاتية، وفي جبهة قوات سوريا الديمقراطية، لصد العدوان التركي على عين عيسى"، وشددت على أن "العشائر العربية لن ترضى بأي بديل للإدارة الذاتية وقسد ممثلاً شرعيًّا لهم في المحافل الدولية".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA