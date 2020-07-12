مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 12-07-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا

- تعقد هيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الفرات اجتماعها النصف سنوي في مدينة كوباني الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- حذرت عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني من تحول المنطقة إلى ساحة استخباراتية لصالح تركيا وأنظمة أخرى، " في ظل حربٍ خاصة تستهدف وحدة الكرد".

سياسة

- قال مسؤول العلاقات لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) محمد حيدر إن هجمات دولة الاحتلال التركي على الكرد هدفها إبادة الشعب الكردي وإعادة إحياء الدولة العثمانية، وأشار إلى أن تحقيق وحدة الصف الكردي ستكون خطوة تاريخية. (مرفق بالصور والفيديو).

- أكّد عضو اتّحاد مثقّفي الرّقة عبد الرّحمن العيسى أنّ الدّول العظمى لا تزال تستخدم المعابر لتحقيق مصالحها في ظلّ استمرار إغلاق معبر تل كوجر "اليعربيّة", مطالباً الإدارة الذّاتيّة بالتّواصل وبشكل فعّال مع المجتمع الدّوليّ لوضع آليّات حقيقية توضّح الاستثناء الموعود من تطبيق قانون قيصر. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أحدث افتتاح سوق الخضرة الخاص بالمرأة في ناحية عامودا نقلة نوعية في العمل الاقتصادي للمرأة، وفسح المجال أمام العشرات من النساء للعمل، وشهد إقبالًا من الأهالي منذ اليوم الأول، لأسعاره المنخفضة المتناسبة مع دخل الأهالي. (مرفق بالصور والفيديو).

الشرق الأوسط

- شنّت تركيّا خلال الأسبوع الماضي, حرباً من نوع آخر على السّوريين تمثّلت بقطع المياه عنهم, فيما تصاعدت معركة كسر العظم بين الكاظمي والحشد الشعبيّ, في حين رفعت مصر جاهزية جيشها استعداداً لحرب محتملة مع تركيا في ليبيا. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعيش اليمن على صفيح ساخن, إثر الحرب المشتعلة منذ أكثر من 6 سنوات، وسط مخاوف كبيرة من تدخّلات تركية محتملة، بدأ الترويج لها من السياسيين والإعلاميين التابعين لجماعة الإخوان في اليمن، إذ طالبوا علانية وصراحة بضرورة التدخّل التركي في الدولة اليمنية مستغلّين حالة الوهن التي تعيشها بفعل الحرب.

الثقافة والفن

- متابعة فعاليات اليوم الثالث لمهرجان روج آفا السابع للثقافة والفن في مدينة قامشلو شمال سوريا. مرفق ( بالصور والفيديو ).

المجتمع والحياة

-أدى الانخفاض المستمر في منسوب مياه نهر الفرات إلى توقف معظم الجمعيات الفلاحية في ريفي ديرالزور الغربي والشرقي عن نشاطها، واتخاذ بعض الخطوات البديلة لإنقاذ المحاصيل الصيفية.

- خففت مهنة الإسكافي المتوارثة عبر الأجيال من الأعباء المادية المُلقاة على كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا، فيما عبّر الإسكافي جوان قرموطي عن سعادته لإعادته القطعة القديمة إلى شبه جديدة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعدّ مشكلة هدر المياه في مدينة كوباني سببًا أساسيًّا من أسباب انعدام المياه في الأحياء الواقعة على أطراف المدينة وضعف وصولها إلى أحياء أخرى، وتؤكد مديرية الكهرباء أن الدور الأول والأخير يقع على عاتق المواطنين لإنهاء مشكلة الهدر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA