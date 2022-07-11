مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11– 7 - 2022

وصف رجل دين وعضو مكتب الأوقاف في الشدادي، العزلة في إمرالي بصراع الحق مع الباطل، وقال "العزلة المفروضة على القائد هي خطوات جاءت تباعاً وفي المحصلة هي تقييد لجسم القائد أما الروح والفكر فلن يتمكنوا من تقييدهما".(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين - سوريا، إبراهيم شيخو، أن تصعيد الاحتلال التركي لهجماته وتهديداته مؤشر على حصوله على الضوء الأخضر لإبادة الشعوب، من الناتو بعد اجتماعه في 28 حزيران المنصرم، في العاصمة الإسبانية مدريد(مرفق بالصور والفيديو).

طالب سياسيون المجتمع الدولي برد الجميل لأهالي شمال وشرق سوريا الذين حاربوا مرتزقة داعش نيابة عن العالم، وشددوا على ضرورة إغلاق المجال الجوي أمام طائرة جيش الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

أكد المعارض السوري، فراس قصاص، أن التهديدات التركية تعبّر عن جنون ونهم العدوان التركي تجاه مناطق الإدارة الذاتية، مشيراً إلى أن أردوغان شخص ذو نزعة إمبريالية توسعية، وطالب السوريين بدعم حالة الطوارئ في شمال وشرق سوريا والدفاع عن تجربة الإدارة الذاتية(مرفق بالصور).

أكد قيادي في مجلس تل تمر العسكري أن خيارهم الوحيد هو المقاومة ضد أي هجوم تركي محتمل، وأن هدفهم هو تحرير الأراضي المحتلة، داعياً شعب شمال وشرق سوريا إلى التكاتف والوقوف صفاً واحداً في وجه الاحتلال(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

لا ينذر المشهد بأي انفراجة، بل أن المشهد يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وذلك على وقع انطلاق الاحتجاجات الشعبية، واستمرار التدخلات الدولية(مرفق بالصور).

ANHA