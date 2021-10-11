مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11 – 10 – 2021

أكد إيزيديو عفرين أن حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) لقواته لاقتحام شنكال بحجة الدعاية الانتخابية لمرشحهم لمجلس النواب العراقي، ما هي إلا خطة جديدة لتمرير مخططات تركيا وتنفيذ أجنداتها وطموحها باحتلال شنكال وإبادة الكرد الإيزيديين بعد فشل داعش في السابق. مرفق بالصور والفيديو).

قال عضو المجلس القيادي لحزب الكادحين الكردستاني هيوا سعيد سليم، أن القصف التركية بالأسلحة الكيماوية على جنوب كردستان يذكره بمجزرة حلبجة والأنفال، وطالب حكومة باشور والعراق بتحريك ملف الجرائم التركية بحق الكرد في مجلس الأمن الدولي.

يتوافد أهالي المنطقة الشرقية في قامشلو وأعضاء مركز الثقافة والفن إلى معبر سيمالكا الحدودي للمشاركة في فعاليات خيمة الاعتصام. (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ريف دير الزور الشرقي بتظاهرة حاشدة استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على المنطقة بشكل عام، واستنكار المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو)

تقدم لجنة باقون وعائدوون، مذكرات احتجاج من قبل المهجرين قسر عن مدينة سري كانيه المحتلة الى التحالف الدولي في مدينة الحسة، الساعة 11.00 . (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

بعد سنوات من قطع العلاقات بين الأردن وحكومة دمشق، أثارت المحادثات الأخيرة بين الطرفين لاسيما على مستوى الرؤساء، تساؤلات عدة حول ماهية العلاقات وهل تتوقف عند الجانب الاقتصادي أم تسير نحو تطبيع كامل. وفي هذا السياق أكد محلل سياسي أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطبيعاً كاملاً ولكن ليس في الوقت القريب. ولم يستبعد انفتاحاً مصرياً على حكومة دمشق.

السياسة

شدد رئيس حزب سوريا المستقبل على ضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا وفي مقدمتهم الدولة التركية راعية الإرهاب. مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر أن إخراج الدولة التركية المحتلة والمرتزقة التابعين لها من المناطق المحتلة هي أجندتهم الرئيسة وقالت "على الدول الضامنة أن تؤدي مسؤولياتها أمام جرائم الحرب التي ترتكبها الدولة التركية في المناطق المحتلة ". مرفق بالصور والفيديو).

العالم

ينطوي رفع الدعم الحكومي عن المحروقات على مخاطر كبرى تهدد الاستقرار الاجتماعي للبنان، في ظل غياب أي نظام للمساعدة الاجتماعية أو إجراءات مرتقبة، أو حتى نوايا حكومية لتقديم منح أو معونات اجتماعية، أو وضع خطط لدعم الأسر اللبنانية الأكثر عوزاً على المدى الطويل.

الشبيبة

أشار مجلس الشبيبة الكردية في روج آفا أن المجلس الوطني الكردي(ENKS) يحاول خلق الفوضى والمشاكل من خلال لصق التهم المفبركة بحركة الشبيبة الثورية لتشويه صورتهم وسمعتهم، وأكدوا بأن هذه الممارسات لن تثنيهم عن متابعة نضالهم الثوري. مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أمهات مناضلات تسلّحن بالإرادة والإصرار ضد عنجهية الطاغية أردوغان، منذ 23 عاماً، حملن على عاتقهنّ مهمة التعريف بحركة تحرير كردستان بتنظيم فعاليات ونشاطات، وارتداء الزي الأسود، معاهدات على عدم نزعه حتى تحرير القائد جسدياً. مرفق بالصور والفيديو).

جددت النساء القاطنات في مخيم واشو كاني، تأكديهن على مقاومة كافة الصعوبات التي يواجهنها، قائلات: "خيمة صغيرة تعتبر بحد ذاتها مقاومة عظيمة"، آملات بعودة آمنة إلى ديارهن، وذلك بضمانات دولية وبعد انسحاب الاحتلال التركي منها. مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

أوصمان صبري أو العم أوصمان، السياسي والأديب الكردي الذي قضى سنوات حياته في خدمة شعبه ولغته الأم. انضم للانتفاضات التي حصلت في باكور كردستان وقضى سنوات عديدة في السجن في ثلاثة أجزاء من الوطن بسبب نشاطه السياسي.

ANHA