مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- تنطلق فعاليات الكونفرانس الأول لصحة المرأة في شمال وشرق سوريا، في بلدة رميلان، الساعة الـ 09.00. (مرفق بالصور والفيديو).

- يعقد اتحاد كتاب الكرد- سوريا كونفرانسه الرابع في صالة زانا في مدينة قامشلو، الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

-قال أعضاء في مركز الثقافة والفن في مدينة منبج إن ما تقوم به تركيا مؤخرًا في المناطق التي تحتلها يشير إلى نيتها في طمس الهوية الثقافية والحضارية الخاصة بالمنطقة، وأكدوا أن الهدف التركي الرئيس هو إحداث التغيير الديمغرافي. (مرفق بالفيديو والصور)

-كثّف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته انتهاكاتهم بحقّ السكّان الأصليين في المناطق التي احتلّها في شمال سوريا، بهدف تضييق الخناق على المدنيين وتهجيرهم من ديارهم في خطوة توسّعية لترسيخ احتلاله وضمان بقاء قواته في سوريا، والاستمرار في مخططاته الاحتلالية في بعض الدول العربية والأوروبّية. (مرفق بالفيديو والصور)

كردستان

-كثرت التحركات المريبة من قبل "الديمقراطي الكردستاني"، فمن التغطية على دخول الاحتلال التركي إلى باشور ولقاء نيجرفان البرزاني بأردوغان وصولًا إلى التحريض على منظومة المجتمع الكردستاني، كل ذلك يطرح أسئلة حول مخططات هذا الحزب، إذ يرى الصحفي عزير كويلو أوغلو أنه "أصبح عصًا بيد الاحتلال لضرب حركة التحرر الكردستاني".(مرفق بالفيديو والصور)

السياسة

-قالت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو إن "العزلة التي تفرضها تركيا على القائد عبد الله أوجلان هي نمط من أنماط الحروب التي تخوضها الدولة التركية ضد الشعب الكردي في جميع أرجاء كردستان"، وأكدت أن تركيا تعلم جيدًا أن الحل يكمن في إمرالي. (مرفق بالفيديو والصور)

المجتمع والحياة

-أنهى مزارعو الفستق الحلبي في منطقتي منبج وكوباني شمال سوريا جني المحصول الذي سجّل هذا العام انتاجاً جيّداً لكن الأسعار بقيت متدنّية وأقلّ ممّا تأمله مزارعو الذّهب الأحمر. (مرفق بالفيديو والصور)

-يقضي أهالي قرية أبو صرة أيامهم تحت خطر القصف المتواصل من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، الأهالي متمسكون بأرضهم وديارهم ولا يقبلون ترك منازلهم للاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور)

المرأة

-أدانت إداريات وعضوات مؤسسات المرأة في مقاطعة الحسكة ومدينة الرقة تزايد العنف ضد النساء في مناطق المحتلة، وأشرن إلى أن ما يحصل يتطلب من المنظمات الداعية إلى حماية حقوق المرأة إعادة نظرها وتدوين ملفات المرأة في قضاياها. (مرفق بالفيديو والصور)

الثقافة والفن

-عادت حركة الهلال الذّهبيّ التّابعة لمقاطعة عفرين إلى إحياء فعاليّاتها من جديد بعد انقطاع دام لفترة وجيزة بسبب فيروس كورونا، والاستمرارية بمشروعها باسم "إحياء الأيّام القديمة" لنهاية عام 2020، بالإضافة إلى إنشاء فيديو كليب لأوّل مرّة ضمن الحركة باسم ضيعتنا "Gundê Me".(مرفق بالفيديو والصور)

-يواصل القائمون على مهرجان ليلون السينمائي الدولي استكمال الاستعدادات لعرض الأفلام، حيث بدأت اللجنة بترجمة الأفلام التي ستعرض في المهرجان للغتي العربية والكردية. (مرفق بالفيديو والصور)

-تعرّضت المواقع الأثرية والمتاحف في عموم الأراضي السورية، خلال الأزمة التي اندلعت في العام 2011، للضرر والتخريب، وتعرض بعضها للنهب والتخريب في انتهاكات كبيرة مورست بحق الإرث الحضاري والتراثي السوري، الذي يُمثل تاريخ سوريا بشكلً عام. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA