مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11 -8-2021

-حذرت مؤسسات خدمية من كارثة إنسانية حقيقية تواجهها مقاطعة الشهباء نتيجة الحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات، داعية إلى رفع الحصار عن المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

طالبت الرئيسة المشتركة لمديرية المياه في مقاطعة الحسكة، سوزدار أحمد، المنظمات الإنسانية والدولية بتحييد محطة علوك عن الصراعات السياسية والعسكرية، مؤكدةً، " المحطة هي منشأة الحياة ويجب أن تعمل تحت أي ظرف كان لأنه بدون الماء لا يوجد حياة".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

دعا مكتب العلاقات ورئيس المنطقة الوسطى لحزب سوريا المستقبل في الطبقة الحكومة السورية للجلوس على طاولة الحوار لحل الأزمة السورية مؤكدين أن لا حل للأزمة إلا من خلال الحوار السلمي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-القواعد العسكرية التي أقامتها القوات الخاصة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، ونشر الأسلحة الثقيلة في العديد من المناطق التي يتواجد فيها مقاتلو الكريلا، يشكل دعماً واضحاً للجيش التركي المحتل في مناطق متينا وآفاشين وزاب. وبهذا الشكل فقد أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل واضح موقفه الداعم لدولة الاحتلال التركية في مواجهة كريلا حرية كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

قال ذوي المناضلين المعتقلين في السجون التركية الذي دخلوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بأن الإضراب دخل يومه 257 وأنهم مستعدون لتقديم كل ما أمكن لمساندتهم، داعين في الوقت نفسه الجهات الحقوقية المعنية بالتدخل لإنهاء العزلة على القائد أوجلان وتحقيق حريته. (مرفق بالصور والفيديو).

اختطف الشاب جوان عبد الكريم محمد البالغ من العمر (21 عاماً)، من قبل استخبارات الحزب الديمقراطي الكردستاني (الباراستن) منذ الـ 7 من حزيران الماضي، أثناء مرافقته لوالدته إلى باشور كردستان لتلقّي العلاج. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي(PYD) علاء الظاهر أن العزلة فرضت على القائد عبدالله أوجلان بسبب مصالح الدول المهيمنة في الشرق الأوسط "كون فكر القائد آوجلان هو فكر السلام للشرق الأوسط وشعوبها".(مرفق بالصور والفيديو).

في مثل هذا اليوم من عام 1920 تم توقيع معاهدة سيفر بين الدولة العثمانية والدول المتحالفة مع المنتصرين في الحرب العالمية الأولى، والآن يكون قد مر على هذه المعاهدة 101عامًا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

عدّت الناطقة باسم مؤتمر ستار، رمزية محمد، عقد المؤتمر النسائي الثاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انتصاراً لكافة النساء، لافتة إلى أن النقاشات التي جرت خلاله اتخذت منحىً إيجابياً وزادت من اطلاع الشخصيات المشاركة على ما حققته المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تغطي قرية كري ديرا حاجة مدينة كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو من كافة أنواع الخضروات فجودة إنتاجها معروف لدى معظم سكان المنطقة في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على شمال وشرق سوريا وإغلاق المعابر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA