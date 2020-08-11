مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يدلي مؤتمر ستار في اقليم عفرين ببيان إلى الرأي العام بصدد العزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان، وذلك في مخيم برخدان بمقاطعة الشهباء الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-يبدأ حملة تعقيم في مخيمات و مناطق الشهباء من قبل البلديات وذلك للوقاية من فيروس كورونا تنطلق الساعة 8:00. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال أحد وجهاء قبيلة العنزة المنتشرة شمالي وشرقي سوريا، إن "من يسمون أنفسهم بشيوخ ووجهاء العشائر العربية في الأراضي التركية، لا يمثلون الشعب السوري في الداخل".(مرفق بالصور والفيديو).

-حمّلت أوساط سياسية وثقافية لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية مسؤولية الانتهاكات القانونية في سجن إمرالي والعزلة التي يتعرض لها القائد أوجلان، ودعت إلى العمل على إنهاء العزلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-شنت عدة جهات أبرزها النظام السوري ودولة الاحتلال التركي هجوماً إعلامياً على قسد، وتحريضاً على الاقتتال ونشر الفتنة، وذلك عبر محاولة استخدام العشائر العربية في غاياتهم تلك، ورداً على ذلك حذر الناطق باسم عشيرة الشرابيين في العراق وسوريا الشيخ محمد عارف أبناء العشائر من الانجرار وراء تلك الفتنة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الصحفي أردوغان ألتان: إن دولة الاحتلال التركية تسعى إلى كسب قوى جنوب كردستان إلى جانبها عبر الوعود الخادعة بإعلان دولة كردستان، وتستغلها في الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، كما تسعى إلى تأجيج الحرب الداخلية بين الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد الناشط السياسي اليمني فاهم الجبوبي أن تركيا أصبحت عائقًا رئيسيًّا أمام تحقيق السلام في اليمن، عبر دعمها للجماعات المتطرفة، مشيرًا إلى أن هناك مساعٍ تركية للتأثير في الوضع اليمني، ومحاولة السيطرة على منابع النفط ومضيق باب المندب. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يعيش لبنان على صفيح ساخن في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الكارثية التي يعاني منها، خاصة بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت، إذ حذر الكاتب السياسي اللبناني قاسم قصير من أن جميع الاحتمالات واردة، وهناك تخوف من حصول تطورات أمنية وعسكرية في المرحلة المقبلة.

تستغل تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان أي فرصة للتمدد بالدول العربية، وهذه المرة من بوابة كارثة مرفأ بيوت التي تعرضت له العاصمة اللبنانية قبل أيام، في محاولة جديدة لتسريعِ خطةٍ كشفت عنها تقارير لبنانية الشهر الماضي، لتوسيع نفوذها في لبنان عبر استمالة التركمان و"الإخوان المسلمين" والطائفة السنية.

المرأة

-بيّنت الناشطة الحقوقية روشين مصطفى أن ما يجري بحق النساء في سجون مرتزقة الاحتلال في عفرين يخالف القوانين الدولية، والمسؤول عنها بالدرجة الأولى تركيا، وطالبت منظمات المجتمع الدولي والمؤسسات النسوية بالتدخل. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-عاش أهالي منطقة سري كانيه كابوسين حقيقيين متتاليين، منذ اندلاع الأزمة السورية، ومازالوا يقاومون رغم المصاعب والمحن التي تواجههم في مختلف الظروف والأوقات أمام مرأى ومسمع العالم، ويتربص بهم حالياً كابوسٌ ثالث، فهل سيتحول هذا الكابوس إلى كارثة وفاجعة؟.(مرفق بالصور والفيديو).

-على الرّغم من الإجراءات الاحترازية وفرض حظر التجوال في المنطقة، إلّا أنّ بعض أهالي ناحية ديرك لم يأخذوا هذا الوباء بجدّية مطلقة، واستهتروا به على الرغم من وجود حالة وفاة في إحدى نواحي المنطقة، ولم يلتزموا بالقوانين والقرارات الصادرة من قبل الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

-تواصل لجنة الإدارة المحلية والبلديات في منطقة الطبقة عمليات التعقيم العامة، وبوتيرة أعمال مضاعفة عما سبق، ولا سيما بعد تسجيل إصابات عدة بفيروس كورونا ضمن مناطق الإدارة الذاتية على مدار الأيام الفائتة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA