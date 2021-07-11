مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-7-2021

يقدم أهالي منطقة ديرك ونواحيها واجب العزاء لذوي الشهيدين ريزان حسن ومحمد أحمد في مركز الشهيد باور للشبيبة وذلك في تمام الساعة 10:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماع جماهيري لأهالي ناحية كركي لكي لشرح الأوضاع السياسية والاقتصادية، وذلك في تمام الساعة 18:00 مساءً. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مقاطعة كوباني جثمان الإداري في قوى الأمن الداخلي محمد حسين كيكو، إلى مزار الشهيدة دجلة الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مسؤول العلاقات العامة لمركز الفرات للأبحاث، وليد جولي أن العزلة التي تفرضها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان جزء من حرب استراتيجية شاملة تستهدف القضاء على الكرد وإعاقة ظهور أي حل للقضية الكردية وقضايا شعوب الشرق الأوسط. مرفق بالصور والفيديو).

أدانت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي الصمت الدولي حيال ما يتعرض له المدنيون في الريف الغربي للمقاطعة من استهداف لقراهم ومنازلهم بشكل مباشر من جانب المحتل التركي ومرتزقته، مؤكدةً على مساندة مقاومة أهالي تلك القرى وصمودهم بوجه الصواريخ والمدافع. مرفق بالصور والفيديو).

قالت عضوة المجلس التشريعي لإقليم عفرين، مشيرة ملا رشيد، إن حكومة إقليم كردستان متورطة مع دولة الاحتلال التركي في الهجوم على مناطق الدفاع المشروع، وإلهاء الشعب الكردي عن مسؤولياته التاريخية. مرفق بالصور والفيديو).

قال شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة ان هناك محاولات عديدة لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية، من خلال بث الفتن وأثارة النزاعات بين مكونات المنطقة، وأكدوا على تكاتفهم مع قوات سوريا الديمقراطية وتمسكهم بإدارتهم المدنية وصمودهم ضد أي محاولة لضرب استقرار المنطقة. مرفق بالصور والفيديو).

أشار أهالي ناحية تل كوجر إلى أن معبر تل كوجر هو من المعابر الرئيسية لإدخال احتياجات الشعب إلى المنطقة، وإغلاقه يعد خطأ كبير وظلمٌ بحق الشعب. وشدّدوا على ضرورة فصل السياسة عن الوضع الإنساني وضرورة فتح المعبر. مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تنازلت واشنطن والقوى الغربية إنسانياً أمام التعنت الروسي حيث تخلت عن إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر تل كوجر مما يؤدي لحرمان ملايين السوريين منها، فيما تعمل تركيا على تحضير المرتزقة السوريين لإرسالهم إلى أفغانستان، في حين تعترض تحديات صعبة أبرزها الإخوان العملية السياسية الليبية.

لم تسفر جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي عن ما هو جديد، إذ أعيد الملف مجدداً للاتحاد الإفريقي، وأكد خبراء أن القوى العظمى لا تهتم بما لا يتعارض مع مصالحها، ولفتوا إلى أن كل الخيارات ما زالت متاحة أمام مصر بما فيها الخيار العسكري إن لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا التي تتعنت في ملف السد منذ 10 سنوات.

السياسة

أكد بدران جيا كرد أنه من غير الممكن إيجاد حل من سياسات المحتلين، وذلك في تعليقه على البيان الختامي لاجتماع أستانا 16. كما وصف جيا كرد المحادثات الجارية بشأن الاعتراف بالإدارة الذاتية بالإيجابية، ولكنه أوضح أن دعم المنطقة فقط لإلحاق الهزيمة النهائية بداعش غير كافٍ. مرفق بالصور والفيديو).

حوار

قال الكاتب والصحفي المصري فتحي محمود إن التحديات والأخطار التي تهدد العرب والكرد واحدة، ولفت أن المواجهة الصحيحة لهذه التحديات لن تتم إلا بالتعاون بين العرب والكرد، وقال إن هذا التعاون لن يتم إلا عبر حوار بين الجانبين، وأكد أن المدخل الثقافي هو الأساس الذي يمكن أن يتجمع حوله كثير من المفكرين والمثقفين والشباب والمرأة من الجانبين، بعيداً عن تأثيرات الخلافات السياسية.

الثقافة والفن

تستمر فعاليات شهر الثقافة والفن في يومه الثالث بعرض فيلم سينمائي في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، وذلك في تمام الساعة الـ 19:00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

بهدف توفير مادة الخبز وتلبية احتياجات الأهالي يعمل مجلس بلدة سيكر بالتنسيق مع مجلس ناحية الدرباسية على إنشاء فرن آلي في البلدة، وانجز حتى الآن 80% منه. مرفق بالصور والفيديو).

ANHA