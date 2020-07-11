مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-7-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينظم حزب سوريا المستقبل في مقاطعة عفرين والشهباء أول مؤتمر لهم وذلك في مخيم سردم، ويبدأ المؤتمر في الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-أوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن المناورات المصرية جاءت عقب المناورات التركية لتؤكد على جاهزيتها واستعدادها للقيام بحماية حدودها، وعلى ما حددته من خطوط حمراء لن تسمح بتجاوزها في ليبيا. (مرفق بالصور).

المرأة

-يعقد مجلس المرأة السورية المنتدى الأدبي الشهري بعنوان "الأدب والمرأة" وذلك في مكتب أمارة بحي البشيرية في مدينة قامشلو الساعة 16:00 مرفق ( بالصور والفيديو ).

-بيّنت ناشطات وإداريات المرأة في حلب والرقة ودير الزور أن رفض طلبات زيارة القائد عبد الله أوجلان وتشديد العزلة انتهاك للحقوق الإنسان ومحاربة للفكر الحر، وأشرن إلى أن النجاح الذي وصلت إليه المرأة بفكر أوجلان يجعل تركيا في حالة قلق. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-متابعة فعاليات اليوم الثاني لمهرجان روج آفا السابع للثقافة والفن في مدينة قامشلو شمال سوريا. مرفق ( بالصور والفيديو ).

-أكد عضو اتحاد مثقفي روج آفاي كردستان أحمد حسيني :" إن الهدف من تقديم مهرجانات الثقافة والفن، هو خلق أساس متين للثقافة والفن في روج آفا، وتطوير الأدب والفن الكردي، وتقوية أواصر اللغة الكردية في المجتمع ،وخلق ترابط بين الكتابة والاستماع".(مرفق بالصور والفيديو).

-حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية تنظم معرض للرسم والأعمال اليدوية والمسرح لرسامين وفنانين من الرقة وعامودا في مركز ارام تيكران في رميلان الساعة 17:00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تقع مقاطعة الشهباء في الجهة الشمالية الغربية لمدينة حلب، ولا تبعد سوى عدة كيلو مترات عن مناطق سيطرة الحكومة السورية في حلب، حيث تفرض الحكومة الحصار على أبناء مقاطعة عفرين وتمنع دخول صهاريج المازوت وخروج الأهالي إلى مدينة حلب، ودخول المواد إلى المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA