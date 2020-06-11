مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة حملة "ردع الإرهاب" في مرحلتها الثالثة والتي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا داعش بريف الحسكة ودير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

-يخرج أهالي كوباني في مسيرة شعبية للتنديد بالجرائم التركية والفصائل التابعة لها في المناطق المحتلة في سوريا، واستنكار الهجوم التركي على منطقة برادوست في جنوب كردستان، الساعة 17:30. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعرضت الكنائس والأديرة في مدينة حلب إلى التخريب على يد مرتزقة جيش الاحتلال التركي، فسرقت ونهبت وقصفت دون التفكير بمكانتها المقدسة عند معتنقي الديانة المسيحية، لكن بعد تدخل وحدات الحماية وتحرير عدد من تلك الكنائس عادت الحياة تدريجياً وهيئة الأجواء لعودة أكثر من 40 عائلة من المكون المسيحي إلى حي الشيخ مقصود. (مرفق بالصور والفيديو).

-جدد مُهجّرو عفرين رفضهم لخطوات تركيا الهادفة إلى تقسيم سوريا عبر إقامة الجدار، وفصل مقاطعة عفرين المحتلة عن الأراضي السورية، في مخطط هادف إلى ضم المقاطعة المحتلة إلى الخريطة السياسية التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الباحث السياسي المصري المتخصص في الشؤون العربية والدولية جمال رائف إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مستعمر غاشم يسعي بكل السبل إلى سلب مقدرات الشعب الليبي سواء البترولية أو المادية. (مرفق بالصور والفيديو).

-يرى السياسي عبد الرحمن دمر أنّ استمرار تركيا في فرض العزلة المشدّدة على القائد أوجلان هي لإبادة الشعب الكردي والمكوّنات الأخرى، حيثُ دعا إلى إنهاء العزلة على القائد، وإلى وحدة وطنية تنهي معاناتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- للتنديد بممارسات الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين يصدر مؤتمر ستار في الحسكة بياناً إلى الرأي العام في حديقة حي المفتي، الساعة ١٨:٠٠، مرفق (بالصور والفيديو).

-أشارت نائبة الرئاسة المشركة لحزب الشعوب الديمقراطي والبرلمانية عن مدينة إيله، فلك ناز أوجا، إلى أن حالات العنف بكافة أشكاله ازدادت منذ استلام حزب العدالة والتنمية للحكم في تركيا، وأكدت أن أكثر ما يزعج الحكومة التركية هو تنظيم المرأة لذاتها. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-لم تسبب الحرائق التي اندلعت في ناحية تل حميس خلال الموسم الحالي خسائر كبيرة في محاصيل الأهالي الزراعية، وأكدت لجنة الزراعة أن الخسائر بسبب الحرائق لم تتجاوز الـ1% وذلك بفضل التدابير التي اتخذت من قبل الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

-يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته جرائمه بحق أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء، وحرق المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون المعمرة بالإضافة إلى الأشجار الحراجية . (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مزارعون من عين عيسى بان التسعيرة الجديدة للقمح مناسبة جداً لهم مقارنة بانهيار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA