مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-5-2021

- يخرج أهالي ناحيتي تل حميس وتل براك بمقاطعة قامشلو في تظاهرة لتنديد بهجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، الساعة 9:00، (مرفق بالصور والفيديو).

- أكد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أن العملية الأمنية شمال وشرق دير الزور أفشلت، خلال يومين من انطلاقها، بعض أهداف الخلايا التي كانت تسعى إلى تنفيذها في المنطقة، وقال "جاءت العملية في إطار مكافحة خلايا داعش بعد ملاحظة عودة تحركاتها في تلك المنطقة الصحراوية". (مرفق بالصور والفيديو).

- شدد الشاعر وعضو اتحاد المثقفين محمد عبد العزيز على ضرورة تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن تقسيم الدول وإسقاط الأنظمة ليس حلًّا. (مرفق بالصور والفيديو).

- أبدى الإيزيديّون في حيّ الشيخ مقصود بحلب رفضهم لقرار الحكومة العراقية بإعدام أربعة شبّان إيزيديين، واستنكروا هجمات ومخطّطات دولة الاحتلال التركيّة على شنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

- قال مدير مؤسسة مياه تل تمر إن واقع المنطقة يتجه من سيّئ إلى أسوأ، بالتزامن مع سيطرة الاحتلال على محطة علوك وحرمان الأهالي من المياه، مؤكدًا أنها حرب جديدة انتهجها الاحتلال وبرضى دولي. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- دعا الرئيس المشترك لمؤتمر المجتمع الديمقراطي في أوروبا جميع الشعوب والشعب الكردي إلى مساندة الكريلا "بروح النفير العام"، كما حدث خلال مقاومة كوباني. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

- قال المحلل السياسي وليد جولي إن الإدارة الذاتية مشروع حقيقي، والاعتراف بها سبيل لحل الأزمة السورية، مؤكدًا أن كسب الاعتراف يكمن في تحقيق الوحدة الكردية، وتشكيل منصة تضم كافة مكونات المنطقة، للانضمام إلى طاولة المباحثات. (مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- تقتصر جهود المجتمع الدولي على إجلاء بعض من الأطفال ونسوة مرتزقة داعش، وسط تجاهل لمقترح تدعو إليه الإدارة الذاتية باستمرار وهو إقامة محكمة دولية في المنطقة، دون البحث عن حلول مستدامة لإنهاء خطورتها، على الرغم من قدرة مجلس الأمن على اعتماد الاقتراح كحلّ بناءً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- اضطر مزارعو ريف الحسكة الجنوبي لبيع محاصيلهم في حقولها إلى مربي الماشية، لتعويض قسم من خسائرهم جراء تلف المحاصيل، وسط مطالبات بتعويض جزء من الخسائر. (مرفق بالصور والفيديو).

- بعد إغلاقها أكثر من 8 أعوام، قررت إدارة الصوامع في مقاطعة كوباني إعادة تأهيل صوامع صرين ووضعها في الخدمة قريباً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA