مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضحت أُسر الشهداء أن أبناءهم قدموا أرواحهم في سبيل حرية ووحدة شعبهم، والآن على الأحزاب السياسية الكردية وضع مصالحهم الشخصية والحزبية الضيقة جانباً وتحقيق وحدة الصف الكردي التي كانت مطلب وحلم أبنائهم الشهداء (مرفق بالصور والفيديو).

-تتجدد معاناة مُهجّري سري كانيه وريفها يوماً بعد يوم، في ظل تقاعس عمل المنظمات الإنسانية وعدم تقديم المساعدات للذين أجبرتهم أفواه أسلحة الاحتلال التركي وبطشه على ترك منازلهم(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تشهد الاًوضاع في ليبيا تسارعاً كبيراً في الأحداث، حيث تؤكّد المصادر بأنّ الجيش الوطني الليبي يستعدّ لاقتحام العاصمة الليبية طرابلس, فيما كثّفت تركيا وحكومة الوفاق والمرتزقة السوريون من تحرّكاتهم في المنطقة, فماذا يجري؟(مرفق بالصور).

تحليل

مساعي تحقيق وحدة الكرد تقض مضاجع الدولة الفاشية التركية، وتبدأ بحبك وتنفيذ مخططاتها القذرة. منذ أن قدم الأتراك من آسيا إلى الأناضول وحتى الآن تتبع تركيا هذه السياسة. وقد مارست هذه السياسة ضد الشعب الكردي وضد جمي شعوب المنطقة من أجل تعزيز وجودها وبقائها في المناطق التي تحتلها (مرفق بالصور).

المرأة

جسدت المناضلة مزكين "غربت أيدن" صورة المرأة الحرة الكردستانية، وامتلكت خصال المرأة الثورية، دخلت قلوب الملايين بصوتها وفنها، وأصبحت جسراً للفن الكردي الأصيل، وباستشهادها تركت أثراً على رفاقها وشعبها(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تعمل الإدارة العامة للزراعة على دعم مشاريع الجمعيات الزراعية في مناطق دير الزور، وأنجزت حتى الآن بعض المشاريع بعد تأخرها تقيداً بحظر التجوال الذي فرض على مناطق شمال وشرق سوريا جراء وباء كورونا(مرفق بالصور والفيديو).

-في خطوة هي الأولى من نوعها، افتتح مواطنان من مدينة كوباني ورشة مصغرة لصناعة الأحذية، سيساهم ما يتم إنتاجه فيها من تخفيف وطأة ارتفاع الأسعار في الأسواق(مرفق بالصور والفيديو).

-"خيم إسمنتية" هكذا يسميها الأهالي، رغم أنها في الحقيقة ليست خيماً، لكنها سميت كذلك نظراً لأنها أُنشأت كبديل عن الخيم العادية، لتتحول فيما بعد إلى مراكز للحياة التشاركية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA