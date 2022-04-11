مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-4-2022

عزا سياسيون في إقليم الفرات الإشادة التركية بقادة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التبعية الكاملة للأخيرة للدولة التركية المحتلة، وقالوا " لأن الجيش التركي والاستخبارات التركية ((MIT متمركزة في باشور كردستان وباستطاعتها فعل كل ما يحلو لها". (مرفق بالصور والفيديو).

بيّن الرئيس المشترك للمجلس العسكري في إقليم الجزيرة أن هدف الاحتلال التركي من زيادة وتيرة هجماته على شمال وشرق سوريا، هو استفزاز قواتهم العسكرية من جهة، واستكمال تحركاتها الدبلوماسية في الخارج لتوسيع رقعة احتلالها، من جهة أخرى، مستفيدة من الحرب الأوكرانية – الروسية. (مرفق بالصور والفيديو).

أطلقت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات مشروعاً لتركيب الأطراف الصناعية للأطفال نتيجة ازدياد حالات البتر لدى الأطفال في الإقليم جراء قصف دولة الاحتلال التركي على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

يرى حقوقي مختص في القانون الدولي والإنساني في تلبية الشعوب وتفاعلها مع حملة جمع التواقيع لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" خطوة تؤكد ارتباط الشعب بهذا الحزب، مشدداً على ضرورة رفع نتائج هذه الحملة إلى الجهات المعنية، وخاصة تلك التي أدرجته على القائمة.

حوار

أوضح البروفسور العراقي صادق أطميش أن العراق يسير نحو المجهول، والأحزاب الحاكمة في العراق سواء كانت عربية أو كردية لا تفكر بالمصلحة الوطنية، وأن تركيا تستغل الوضع العراقي لتحقيق ما تصبو إليه، وهو احتلال أكبر قدر من الأراضي لفرض الأمر الواقع في النهاية.

العالم

كشف الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، هادي ربيع، أن تأجيل الانتخابات الليبية يعود إلى عدم رغبة المجتمع الدولي في إجراء الانتخابات بسبب وجود بعض المرشحين في القائمة، مثل سيف الاسلام وخليفة حفتر لما لهما من علاقة قوية مع روسيا.

المرأة

شكّلت الأم عويش عصياناً بالفطرة، من دون وعي وإدراك، تجاه الاستعباد والذهنية الحاكمة، ففي شخصيتها تعرفت النساء على طرق التعليم وأساليب المحاربة وغرسنها في شخصية بناتهن وأبنائهن، وكان لها تأثير إيجابي على عموم الأمهات الكردستانيات في تأسيس شخصيات ثورية مناضلة.

المجتمع والحياة

في مشهد غير مألوف في المدن، يسعى عبد المنان لمجابهة حصار حكومة دمشق على حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بتربية الأغنام والماعز والدجاج في منزله للتخفيف من أعباء غلاء الأسعار. (مرفق بالصور والفيديو).

تعرضت شمال وشرق سوريا خلال الأيام الماضية إلى موجة من الرياح الموسمية المحملة بالغبار مما أثرت بشكل سلبي على الزراعة البعلية والخضار البواكر. (مرفق بالصور والفيديو).