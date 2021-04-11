مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-4-2021

اعتبر شيوخ ووجهاء العشائر العربية في دير الزور أنّ الحملة الأمنية التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي داخل مخيم الهول ضرورة ملحّة، وأنّ نتائجه ستنعكس إيجابيًا على المنطقة برمتها، خاصةً بعد إلقاء القبض على العشرات من متزعمي خلايا داعش

أكد بكر حج عيسى أن إغلاق المعابر يزيد من حدّة الأزمة السورية، مُبيّنًا أنّ الحل هو "دستور جديد للبلاد تعيش بموجبه كل المكوّنات تحت سقف وطنٍ واحد بحرية ودون قيود".

كشف عضو الهيئة المركزية في اتحاد الأطباء الأتراك، خالص يرلي كايا عن وضع صعب يعاني منه المعتقلون في السجون التركية مع استمرار الدولة التركية في منع التواصل مع السجناء وعدم توفر معلومات عن أوضاعهم الصحية.

العالم

اشترطت الدول الأوروبية لفتح حوار مع دمشق أن تتخذ خطوات سليمة في الاتجاه الصحيح، فيما فشلت مفاوضات سد النهضة مجددًا، في حين أوقفت مصر المفاوضات مع تركيا بسبب مماطلة الأخيرة في تنفيذ المطالب.

المجتمع والحياة

يحقّق مشروع البيوت البلاستيكية المصمّم بطرق عالمية في بلدة رميلان الاكتفاء الذاتي لـ 450 ألف نسمة من سكان المنطقة، ويوفر أكثر من 100 فرصة عمل للفئة الشّابة من عمال وإخصائيين متخرجين من جامعة المنطقة.

يستعد أبناء المجتمع الإيزيدي للاحتفال بعيد الأربعاء الأحمر، رأس السنة الإيزيدية، فيما أكدت الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في حلب أن "سياسة الإبادة لن تثنينا عن إصرارنا على الحفاظ على ديانتنا وممارسة طقوسنا".

المرأة

قالت أمهات الشهداء أن أماً بشخصية "الأم عويش" جديرة بأن تنجب قائدًا مثل القائد عبدالله أوجلان، معربات عن فخرهن بشخصيتها التي وجّهت القائد ليكون ثائرًا وزرعت فيه روح الانتصار.

ينظم مؤتمر ستار اجتماعاً استذكاراً للام عويش في قاعة الاجتماعات في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب في تمام الساعة 13:00