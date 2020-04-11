مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-4-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-قال الكاتب والصحفي الصومالي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي خالد محمد أيجيح: إن تركيا تستخدم قاعدتها العسكرية في مقديشو لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي"، مشيراً إلى أن "دكتاتور تركيا لا يستطيع التوقف عن إراقة دماء المسلمين". (مرفق بالصور).

رصد

-تستهتر الحكومة السورية وكذلك النظام التركي بحياة سكان شمال وشرق سوريا، الأولى عن طريق استمرار نقل المسافرين إلى المنطقة عبر مطاراتها، والثاني عبر نقل مصابي كورونا من تركيا إلى المناطق التي تحتلها في سوريا وخصوصاً سريه كانيه وكري سبي/تل أبيض. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بعيداً عن التكنولوجيا بدأ أهالي مقاطعة الشهباء بحراثة الأراضي المزروعة بمحاصيل البطاطا والفول بالطرق التقليدية، وذلك عن طريق الدواب، من أجل الحفاظ على عادات أجدادهم وكسب محصول أجود. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA