مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-3-2022

استشهد 11 من العاملين في بلدية الشعب في قامشلو إثر هجومٍ شنّه مرتزقة داعش والنصرة على مركز البلدية في الـ 11 من آذار2014. رئيسا البلدية اللذان كانا يرأسان البلدية آنذاك، سما بكداش ومعاذ عبد الكريم تحدثا عن هذا الهجوم. (مرفق بالصور والفيديو).

كانت أمنية الشهيد حميد حسي هي الشهادة في سبيل الوطن وحماية مكتسبات ثورة روج آفا وتشكيل قوة حماية ذاتية للمنطقة، لتتحقق أمنيته بعد انتصار قوات سوريا الديمقراطية على مرتزقة داعش في سجن غويران. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

دعا سياسيون كرد إلى رفع اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب" لأنه قدم آلاف الشهداء في سبيل أن يصبح الكرد أحراراً. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

ذات صباح بارد من صباحات القاهرة الشتوية، المدينة التي لا تعرف البرد إلّا قليلًا، كان من المفترض أن أكون في المدرسة، أقعدني المرض إذ ألمّت بي حمى شديدة، ألزمتني الفراش، طفلة مريضة لا تجد سوى التلفاز وسيلة تسلية، انقطع بث الفيلم الصباحي فجأة، لتقديم نشرة الأخبارـ

المجتمع والحياة

"كأن الحرب اندلعت في غزة، لا في أوكرانيا"، يقول المواطن الفلسطيني محمد البلبيسي، ساخرًا، إثر ارتفاع أسعار المواد التموينية في قطاع غزة، إلى نحو الضعف، بحجة "غلائها عالميًّا إثر الحرب في أوكرانيا".(مرفق بالصور).

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