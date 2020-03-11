مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-3-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

- يعقد حزب سوريا المستقبل مؤتمره الأول في مدينة الحسكة، في مطعم النخبة، الساعة ٩:٠٠، مرفق (بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي مدينة الحسكة شهيدين من قوات سوريا الديمقراطية إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد دجوار، الساعة ١٤:٠٠، مرفق (بالصور والفيديو).

ـ يقدم أبناء مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد حسن الذي وري جثمانه الثرى في مزار الشهيد دليل ساروخان في 9 أذار، في الخيمة المنصوبة في المدينة، الساعة الـ 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

-تنظم لجنة التربية والتعليم في منبج حفلاً ومعرضاً في مدرسة الشهيد مصطفى البكار، الساعة 11. مرفق (بالصور والفيديو).

-اجتمعوا في مبنى البلدية ككل يوم ليناقشوا الخدمات التي يقدمونها، ولكن أيدي الغدر كانت تتربص بهم، ففاجأتهم أصوات الرصاص والانفجارات في الـ 11 من آذار 2014. مرفق (بالصور والفيديو).

-أشارت أسر قادمة من مدينة أتارب إلى حي الشيخ مقصود إلى أن مرتزقة جبهة النصرة يمارسون أبشع الانتهاكات بحق المدنيين، ويحرمونهم من أبسط حقوقهم، مؤكدين أن الأوضاع المعيشية هناك سيئة للغاية. مرفق (بالصور والفيديو).

-أكد أهالي قرى ناحية شيراوا تمسكهم بأرضهم وإصرارهم على العودة رغم القصف التركي وحصار قوات النظام, معبرين أن لا شيء يضاهي العيش على أرضهم رغم الظروف. مرفق (بالصور والفيديو).

ملف

-تخطّت الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج كونها تجربة وأصبحت حالة مثلى ومعنى صادقاً لإدارة مدنية تنظر لها باقي المناطق السورية بعين الإعجاب، وبفضل جهود إدارتها المدنية باتت مركزاً من مراكز الأمن والأمان، تجذب إليها النازحين من عموم المناطق السورية. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أكّدت هيئة الصّحّة في شمال شرق سوريا عدم تسجيل أيّة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وشدّد أطبّاء مختصّون على ضرورة الوقاية والأخذ بالتّدابير الاحترازية، وضرورة التّقيّد بها، وعدم الاستهتار بهذا الفيروس القاتل. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA