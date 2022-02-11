مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-2-2022

- بحلول ذكرى المؤامرة الدولية على القائد أوجلان ينصب حزب الاتحاد الديمقراطي خيمة للتنديد بالمؤامرة على مستوى إقليم الجزيرة، وستنصب الخيمة في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستأنف اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، أعمالها، عبر الجلسة الرابعة، بعد أن كانت قد انتهت في الـ 18 من كانون الثاني/يناير المنصرم من مناقشة هيكلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكيفية تشكيل مهامها وصلاحياتها، وذلك في مركز مقاطعة الحسكة الساعة 11:00 "مرفق بالصور والفيديو".

تختتم فعالية المكتبة الجوالة أعمالها ونشاطاتها في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، بالتوجه إلى مركز مقاطعة قامشلو، بعد استمرارها لمدة 3 أيام، وزيارتها في يومها الثالث للأحياء الجنوبية في المدينة، الساعة 13:00 "مرفق بالصور والفيديو".

أكد محمد فتحي الشريف رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات أن القائد عبد الله أوجلان استطاع أن ينفذ استراتيجية سياسية مجتمعية غير مسبوقة من خلال الفكر النضالي والمواقف الثابتة، وقال: "كما أنه رجل سلام، يبحث دائماً عن الاستقرار من خلال الفكر الوطني الحر".(مرفق بالصور والفيديو).

شدد الكرد والعرب من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب على أن تلاحم المكونات كفيل بإفشال المخططات التي تستهدف وحدتهم، وقالوا إن تركيا تدعم داعش بشكل مباشر وسنحافظ على مكتسباتنا ضد كافة المؤامرات. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أوضح أحمد يامان الذي بقي مع القائد عبد الله أوجلان أثناء وجوده في إيطاليا ٦٥ يوماً، أن ذهاب القائد إلى إيطاليا كان لتذكير المسؤولين الأوروبيين المعنيين بالقضية الكردية، والمطالبة بجهودهم في ذلك. (مرفق بالصور).

سياسة

أوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، أن الإدارة الذاتية تواجه هجمات متعددة الأوجه والأطراف، ولكنها أكدت أن ذلك لن يحول دون السعي لاكتساب اعتراف سياسي عبر توسيع دائرة العلاقات وبخاصة مع البلدان العربية. (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر الاحتجاجات في السويداء منذ أيام والتي انطلقت هذه المرة بسبب الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، إلا أن هذه الاحتجاجات تعود خلفيتها إلى مطالب سياسية قديمة لأبناء المدينة، إذ رأى أحد سياسيي السويداء أن "رقعة الاحتجاجات ستتوسع وأن الحل هو بتطبيق نموذج الإدارة الذاتية".(مرفق بالصور).

العالم

تزداد الأزمة الأوكرانية احتقاناً يوماً بعد يوم على خلفية النزاعات الداخلية والخارجية المتعلقة بنظام الحكم وتحالفاته الدولية، بالإضافة إلى الصراع على الموقع الجغرافي الذي يعتبر فاصلاً بين توجهين سياسيين مختلفين (حلف الناتو وروسيا)، فما هي خلفية هذا الصراع؟ وما هو السيناريو المتوقع للأحداث؟(مرفق بالصور).

أوضح الدكتور كاموران برواري أن التحالف الثلاثي الذي عقد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والصدر والحلبوسي سيتسبّب باندلاع حروبٍ عنيفةٍ وإراقة الدماء في العراق وسيجرّ العراق نحو التقسيم. (مرفق بالصور).

كردستان

تم ترحيل حسن كاجار من هولير من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لعدم قبوله بالعمالة والخيانة، وراجع كاجار الأمم المتحدة عدة مرات، لكنه لم يتلقَ أي ردّ حتى الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA