مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-12-2021

ـ لليوم الـ68 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج اليوم أهالي إقليم الجزيرة في مظاهرات متفرقة للمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان ورفع العزلة عنه، حيث ستخرج المظاهرات في مدينة قامشلو ونواحيها "تربه سبية وكركي لكي وعامودا وجل آغا" أما في مقاطعة الحسكة فستخرج المظاهرات في مدينة الحسكة ونواحيها "الشدادي، الهول والدرباسبة وتل تمر" (مرفق بالصور والفيديو).

-يجتمع اليوم أعضاء لجنة العقد الاجتماعي في صالة سردم للثقافة والفن في مدينة الحسكة، حيث سيدوم الاجتماع ثلاثة أيام، الساعة 09:00(مرفق بالصور والفيديو).

نفدت مواد اختبارات فيروس كورونا منذ شهر في المخبر الوحيد لشمال وشرق سوريا، الأمر الذي عرقل عمل هيئة الصحة في تحديد المؤشر البياني لأعداد الإصابات، الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى أكد أن المخبر سيعود للعمل في الأيام القليلة القادمة مع وصول المواد المفقودة. (مرفق بالصور والفيديو).

طالب الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في منبج، ربيع عز الدين، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف بشكل جاد في وجه الانتهاكات التركية المستمرة في المناطق السورية المحتلة، وخاصة نبش المقابر والمزارات وتحويلها إلى أسواق للماشية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال السياسي مسلم شيخ حسن إنه ليس من الغريب أن يفشل حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة في تركيا، وذلك على خلفية تراجع شعبيته؛ لأنه المسؤول عن جميع الأزمات في الداخل التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

"سوف أناضل حتى آخر نفس، لأتمم واجبي كاملاً تجاه ابني الشهيد وقائدي"، بهذه الكلمات وعدت الأم شاهة ووفت بوعدها طيلة سنوات الثورة دون كلل أو ملل، لتترك خلفها ميراثاً من النضال وتاريخاً حافلاً لخدمة وطنها وشعبها وقضيتها. فمن هي المناضلة شاهة صبري عثمان؟(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

يعاود اللبنانيون بين الحين والآخر إغلاق الطرقات في مناطق واسعة، احتجاجًا على انهيار العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية. فيما تقف الحكومة عاجزة تمامًا في ظلّ مشهد سياسي مأزوم داخليًّا ومرتهن إلى الخارج، لا يمكن فصله عن المساومات الإقليمية والدولية. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تراجعت أعداد الجواميس في شمال وشرق سوريا، لانخفاض مساحات الرعي الخاصة بها بعد خفض الاحتلال التركي تدفق مياه الأنهار نحو المنطقة، بالإضافة إلى غلاء تكاليف تربيتها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA