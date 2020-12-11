مخطط مركز وكالة انباء هاوار 11-12-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة Child Focus إن الأطفال المُهجّرين قسرًا عن ديارهم جراء هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة، يعيشون مأساة حقيقية، وعدّت تقديم العون والمساعدة لهؤلاء المُهجّرين واجب أخلاقيٌّ على المجتمع الدولي القيام به. (مرفق بالصور والفيديو).

-تسعى تركيا من خلال المرتزقة السوريين إلى تطبيق مخططاتها التوسعية في مناطق عديدة، بدءًا من سوريا وليبيا ووصولًا إلى قره باغ وكشمير، في حين يجري الحديث الآن عن خطط تركية جديدة، يستهدف بها أردوغان مدينة آمد الكردستانية.

-أكد أهالي ناحية عين عيسى أن وجود أو عدم وجود القاعدة الروسية في الناحية سواء، ولا يساهم في إيقاف الهجمات التركية عليهم، لافتين إلى أن الموقف الروسي يشجع تركيا على احتلال الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-فرّت من عفرين بعد أن تعرّضت أسرتها لانتهاكات من قبل مرتزقة الاحتلال التّركيّ، حيث قاموا بخطف زوجها ونهب ما تملكه أسرتها، وجلّ أحلامها تتلخّص بعودة عفرين إلى ما كانت عليه قبل الاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المجتمع الدولي والمنظمات التي تُعنى بحماية الآثار بالوقوف عند التعديات التركية على المواقع الأثرية، مشيرة إلى أن المحتل التركي يهدف إلى طمس الهوية الحضارية للشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح مُهجّرون من سري كانيه أن مدينتهم أصبحت تشبه مدينة الرقة عندما كانت في ظل سيطرة مرتزقة داعش، وقالوا " تركيا تفرض رموزها وداعش كان يفرض شريعته".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أدانت المستشارة القانونية في منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة جريمة الاعتداء على طفلة في ولاية باتمان، وقالت إن حقوق المرأة في تركيا تراجعت، وتساءلت "في تركيا القاضي هو الجاني، فكيف له أن يضع القانون ليردع نفسه عن ارتكاب الجريمة؟".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-عدّ صحفي إيزيدي الاتفاق المبرم بين حكومة العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤامرة تستهدف وجود الكرد، وبالأخص الإيزيديين، وطالب بضرورة الاعتراف بإدارة شنكال وبحق شعبها في تقرير مصيره بدون إملاءات خارجية. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يجري الحديث عن مساعٍ لحل الأزمة الخليجية، التي تعود أسبابها إلى تناقض المصالح بين السعودية وقطر، فهل قررت قطر التخلي عن دعم المشاريع التركية - الإيرانية، وكيف ستؤثر المصالحة في المنطقة برمتها؟ (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-بشغف كبير مليء بحب الرّسم يتألّق محمد محي الدين ابن مدينة ديرك ذو سبعة عشر عاماً في فنون الرسم المختلفة ويطمح بأن يصبح رسّاماً عالمياً يشارك في المعارض لإيصال رسالته إلى العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أوضح الدكتور والمستشار في هيئة الصحة والعضو في خلية الأزمة حكمت أحمد، أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا في إقليم الفرات تراجعت مع تطبيق حظر تجوال كلّي في المقاطعة، وأشاد بالتزام الأهالي بقرارات خلية الأزمة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA