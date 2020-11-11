مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-11-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-تصدر أمهات شهداء الكريلا في مدينة الحسكة بياناً إلى الرأي العام، بصدد الأحداث التي تجري في باشور والتوتر بين القوى الكردية، سيلقون البيان في حديقة كاوا بحي المفتي، الساعة 10:00، مرفق (بالصور والفيديو).

-قال مدنيون في قرى ناحية زركان إن القوات الروسية لم تفعل أي شيء حيال القصف التركي المتكر على قراهم ودعوا روسيا للالتزام بدورها كدولة ضامنة. مرفق (بالصور والفيديو).

-يؤكد محامون أن القضاء التركي مسيّس ويخالف كافة القوانين الدولية والوطنية، مبيّنين أن طريقة التعامل مع القائد عبد الله أوجلان والقوانين المفروضة عليه تمثل خرقاً للقوانين الدولية، وأكدوا عدم وجود شيء اسمه عزلة في القوانين الدولية. مرفق (بالصور والفيديو).

-يُصر أهالي قرى ناحية عين عيسى الواقعة على خطوط التماس مع الاحتلال التركي جنوب مدينة كري سبي/تل أبيض على زراعة أراضيهم رغم احتراق غالبية محاصيلهم العام الماضي، فيما تعمل مديرية الزراعة بمقاطعة كري سبي على تقديم كافة المستلزمات الزراعية لهم بالأسعار المدعومة. مرفق (بالصور والفيديو).

-اعتبر مدرسون أن مطلب تغيير مناهج التدريس باللغة الكردية خط أحمر، ولفتوا أن ما يطلبه المجلس الوطني الكردي بعودة منهاج الحكومة السورية ولا يقبله أحد. مرفق (بالصور والفيديو).

سياسة

-توقع رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، حصول انقسامات كبيرة في تركيا في حال إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواصلة التدخل في شؤون الجوار ودعم المجموعات المرتزقة. مرفق (بالصور والفيديو).

كردستان

-حذر أهالي روج آفا الحزب الديمقراطي الكردستاني من الانجرار وراء مخططات تركيا، ودعوا الحزب لمحاربة دولة الاحتلال التركي بدلاً من تهيئة الأرضية لاقتتال داخلي. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-دعت الناطقة في لجنة العلاقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار عفرين كافة النساء للمشاركة في الفعاليات المقرر إقامتها بمناسبة اقتراب حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وشددت على ضرورة أن توصل المرأة العفرينية صوتها إلى الخارج. مرفق (بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-بتكلفة تصل إلى 127 ألف دولار، تعمل هيئة الطاقة والاتصالات في شمال وشرق سوريا بالتعاون مع مديرية الكهرباء في الحسكة على تمديد خط كهربائي جديد لزيادة الاستطاعة الكهربائية في الأحياء الغربية لمدينة الحسكة. مرفق (بالصور والفيديو).

-ضمن خطة عمل للموسم الشتوي 2020/2021 للنهوض بالواقع الزراعي في ريف ديرالزور الشرقي والغربي تعمل لجنة الزراعة التابعة لمجلس ديرالزور المدني على تقديم الدعم لكافة المزارعين وصولاً إلى موسم ناجح و اكتفاء ذاتي للمنطقة. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA