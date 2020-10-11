مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-10-2020

متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

تكرم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة المشاركين في مهرجان إوصمان صبري الرابع للأدب، الساعة الـ 15.00 في مركز محمد شيخو. (مرفق بالصور الفيديو).

تحت شعار "حان وقت الحرية ولا لإبادة الثقافة ولنحي ثقافتنا معا" يقيم المركز الثقافي في تل حميس معرض للفنون التشكيلة لمجموعة من الفنانين من تل حميس وتل براك، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء مراسم غيابية للمناضل محمد أمير رشيد الاسم الحركي سيد رضى الذي استشهد نتيجة اصابته بفيروس كورونا في سجن آلبستان بتركيا و ذلك في تمام الساعة 16:00 بمخيم برخدان. (مرفق بالصور والفيديو).

يقيم حزب سوريا المستقبل فرع حلب معرضاً لصور الشهيدة هفرين خلف، في قاعة مركز الشبيبة الثورية الواقعة بالقسم الغربي من حيي الشيخ مقصود. (مرفق بالفيديو والصور).

اتهمَ حزب سوريا المستقبل حكومة العدالة والتنمية في تركيا بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا، وتأجيج الصراعات في المنطقة. (مرفق بالصور الفيديو).

أوضح مواطنون من قامشلو أن الدول المتآمرة ظنت أنه باعتقال القائد عبد الله أوجلان سيتم القضاء على الثورة، وسيتم تدمير العلاقة بين القائد والشعب، وبالتالي يباد الشعب الكردي ومقاومته، وأكدوا أن حرية الشعب الكردي مرتبطة بحرية القائد. (مرفق بالصور الفيديو).

أوضح فنانون أن تركيا تهدف إلى إبعاد الشعب الكردي عن ثقافته وفنه وإبادته، وشددوا على ضرورة تمسك جميع الفنانين بثقافتهم، وطالبوا الشعب الكردي بالوقوف معاً ضد انتهاكات الاحتلال التركي التي تستهدف الكرد بجميع فئاتهم وشرائحهم. (مرفق بالصور الفيديو).

العالم

في وقت نسف فيه الرئيس السوري بشار الأسد المساعي الروسية لإنجاح "اللجنة الدستورية" تحدث عن العلاقة مع إسرائيل، فيما تراجعت تركيا في شرق المتوسط تحت وطأة العقوبات الأوروبية، في حين كشفت قره باغ الأطماع التركية – الإيرانية.

يحذر مراقبون بأن حشد تركيا للمرتزقة في القوقاز، ينذر بمخاطر ستؤدي إلى تأجيج العداوات الطائفية، إذ أكد مدير مرصد آرتساخ بأن إرسال المرتزقة إلى قره باغ هو تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين، وعواقبه قد تصل إلى أعمال الإبادة الجماعية، كما طالب بمحاسبة تركيا وفق القانون الدولي.

يومًا بعد يوم تزداد أزمة سد النهضة تعقيدًا رغم المساعي الدولية لرأب الصدع بين الدول الثلاثة محل الخلاف مصر وإثيوبيا والسودان، ولكن دون التوصل لأي نتائج حقيقة ملموسة حتى الآن.

تقرير

لا تزال الحرائق مستمرة في الغابات والأحراج والأراضي الزراعية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وسط اتهامات بتقصير الحكومة وانحصار دعم حلفاء دمشق في حماية مقراتها. (مرفق بالصور الفيديو).

المرأة

يضم دار حماية الأطفال في بلدة رميلان 60 طفلًا، ويؤمن لهم الاحتياجات كافة من مأوى وملبس، ورعاية صحية وتعليمية وخدمية وثقافية واجتماعية عبر المرشدات النفسيات ومربيات الدار. (مرفق بالصور الفيديو).

جدّدت النساء العربيّات بمدينتي الرقة ودير الزور رفضهن للمؤامرة الدوليّة على القائد عبدالله أوجلان، مؤكدات بأن فكر القائد هو الفكر الوحيد الذي أعطى للمرأة حقّها في اختيار طريقها والانضمام للثورة، وأن فكره تجاوز قضبان السجون. (مرفق بالصور الفيديو).

المجتمع والحياة

تعد زراعة بطيخ البزر والسمسم من الزراعة التكثيفية الصيفية التي يعتمد عليه مزارعو الرقة بعد جنى محصول القمح والشعير في الأرضي المروية، وتساهم هذه المحاصيل في تحسين اقتصاد المزارع لقلة تكاليف زراعتها. (مرفق بالصور الفيديو).

ANHA