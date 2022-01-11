مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 11-1-2022

ـ لليوم الـ99 على التوالي تستمر فعالية الاعتصام بجانب معبر سيمالكا لمطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالكف عن سياساته التي تخدم العدو وتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-يقدم أهالي مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، واجب العزاء لذوي الشهيدين في قوات سوريا الديمقراطي تركي علي مسمار، واحمد سليمان. في مركز المقاطعة ، ومركز ناحية الدرباسية (مرفق بالصور والفيديو).

ترى مكونات شمال وشرق سوريا، في معرض ردود الأفعال على التصعيد العسكري الأخير لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة كوباني، وما سبقه في مقاطعة الحسكة، على أنه انتقام لمرتزقة داعش من مدينة كوباني التي كانت نقطة بدء اندحار داعش، ومحاولة لتهجير أهالي شمال وشرق سوريا، عبر استهداف المواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

كشف زيدان العاصي أن هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، حدثت بتوافق وتواطئ من المجتمع الدولي، وأن للهجمات أهداف كثيرة في مقدمتها إفشال مشروع الإدارة الذاتية. وأكد أن مقاومة الشعب ستفشل كل المؤامرات. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا على وجوب التحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، محذراً من عواقب الصمت الدولي على الشعوب. (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت نادين مينزا على أهمية مؤتمر أديان ومعتقدات مزوبوتاميا وأنه حقق في اليوم الأول نجاحاً، ونوهت: "أسعى إلى أن أنقل للكونغرس والإدارة الأمريكية نوعية الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإسلامية الموالية لتركيا".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أوضح عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، بدران حمو، أن إغلاق معبر فيش خابور من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) هو محاولة لضرب للمشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، مؤكداً أن سياسة الديمقراطي الكردستاني لا تختلف عن سياسة العدو. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

ينظم اتحاد المرأة الشابة مظاهرة في ناحية شيران التابعة لمقاطعة كوباني تنديدا بالهجمات التركية الأخيرة على كوباني، ولاستذكار شهيدات مجزرة باريس، وذلك الساعة 11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-ينظم اتحاد المرأة الشابة في الطبقة مسيرة استذكاراً لشهيدات مجزرة باريس. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

عادت محافظة شبوة اليمنية إلى الواجهة مجدداً مع إعلان قوات الحكومة المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية قرب السيطرة عليها بعد معارك عنيفة مع جماعة أنصار الله (الحوثيين)، فما أهمية هذه المحافظة؟ وماذا بعد السيطرة عليها؟(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

في الوقت الذي يواجه فيه السوريون في مناطق سيطرة حكومة دمشق أزمة معيشية واقتصادية خانقة، تأتي الأخيرة وتعمق الأزمة أكثر ضمن مناطق سيطرتها بقرارات لا تمت للواقع بصلة وتزيد الواقع المتردي أصلاً تردياً. (مرفق بالصور والفيديو).

يسعى معمل تعبئة المياه في ناحية تربه سبيه إلى تغطية احتياجات شمال وشرق سوريا من المياه المعقمة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعشرات من العمال، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا الإطار. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA