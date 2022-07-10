مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10– 7 - 2022

أعرب مراقبون فلسطينيون عن رفضهم وإدانتهم للتهديدات التركية على شمال وشرق سوريا واحتلالاتها في سوريا والعراق، مشددين على ضرورة وحدة العرب والكرد لإفشال تدخّلها في البلدين والنضال معاً على دحرها.

أكد أهالي مقاطعة الشهباء أن التهديدات التركية لن تزيدهم إلا مقاومة وإصراراً وأشاروا إلى أن تركيا ستشكل بؤرة إرهابية جديدة حال احتلالها لمدينة تل رفعت.

تمهّد حكومة دمشق لرفع الدعم الحكومي عن المياه المعبأة أيضاً وفق سيناريو متكرر تستهدف فيه دخل المواطنين خدمة لتجار الحروب وأزماتها، فيما يحذر الكاتب والصحفي السوري، ثائر الزعزوع، من ازدياد الفقر وارتفاع معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية.

طالب محام وطبيبة وخبيرة بيئية بمحاسبة رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان كمجرم حرب بسبب استخدام جيشه المتكرر للأسلحة الكيماوية في أكثر من منطقة في كردستان.

أكد مواطنون في ناحية تل تمر وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في مجابهة المحتلين، ودعوا الجميع للتحول إلى مقاتلين وتحويل كل منطقة إلى جبهة في مواجهة دولة الاحتلال التركي.

ANHA