مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضح مثقفون في ناحية الدرباسية، أن العزلة تستهدف إرادة الشعب الكردي، كما أنها مخالفة للقوانين والأعراف الدولية، وأشاروا إلى أن للرأسمالية دور في هذه العزلة أيضًا. مرفق (بالصور والفيديو).

-ندد أهالي مقاطعة كوباني بإقصاء ممثلي مكونات شمال وشرق سوريا عن اللجنة الدستورية السورية، وأكدوا رفضهم لنتائج لجنة صياغة الدستور إن لم تشارك شخصيات تمثل كافة مكونات الشعب السوري. مرفق (بالصور والفيديو).

-أشار أهالي ناحية عين عيسى إلى أن ما تبثه أجندات المحتل التركي من إشاعات حول تحشيدات تركية على حدود المنطقة تندرج ضمن سياسة التخويف وإحداث تغيير ديمغرافي، مؤكدين أنها لا تخيفهم لأنهم أصحاب الأرض الحقيقيين ولن يتخلوا عنها للمحتل لينعم بخيراتها، مطالبين الضامن الروسي بالوفاء بوعوده تجاه مناطقهم. مرفق (بالصور والفيديو).

السياسة

-أشار رئيس مجلس محافظة الرّقة لحزب سوريا المستقبل عبد الله الشّبلي إلى أنّ المهمّة الواقعة على عاتق الحزب في نشر مفهوم الديمقراطية بالرّقة ليست بسهلة وبذات الوقت ليست بالمستحيلة, مؤكّداً أنّ هناك تكاملاً بنّاءً بين الحزب والإدارة الذاتية التي استطاعت أن تثبت نجاحها وخصوصاً في مدينة الرقة. مرفق (بالصور والفيديو).

-قال عضو المجلس العام لحزب الاتّحاد الدّيمقراطيّ أمين عليكو إنّ تركيّا من خلال تدخّلاتها الخارجية أصبحت تلعب دور البلطجية، وتهدف من خلال هجماتها على حفتانين إلى إنهاء الوجود الكرديّ، متطرّقاً إلى الدور السّلبي للحزب الدّيمقراطيّ الكردستانيّ في مرحلة تكثر فيها مبادرات الوحدة الوطنيّة. مرفق (بالصور والفيديو).

المرأة

-تخدم الجمعيات التعاونية التابعة للجنة اقتصاد المرأة في إقليم الجزيرة الأهالي بالدرجة الأولى، وتساهم في رفع مستوى الإنتاج المحلي، ويهدف إلى تعزيز روح التعاون والتشارك بين النساء لتطوير اقتصادهن. مرفق (بالصور والفيديو).

الشرق الأوسط

-تصاعد مؤخرًا وبشكل كبير الخطاب العنصري ضد السوريين في تركيا، ليصل في بعضه إلى القتل، وسط اتهامات من قبل صحفيين وناشطين سوريين بدور سلبي لسياسيين ومعارضين أتراك، أدى إلى تزايد هذه الموجة من الجرائم العنصرية. مرفق (بالصور والفيديو).

الثقافية والفن

-تعرّضت المواقع الأثرية والمتاحف في عموم الأراضي السورية، خلال الأزمة التي اندلعت في العام 2011، للضرر والتخريب، وتعرض بعضها للنهب والتخريب في انتهاكات كبيرة مورست بحق الإرث الحضاري والتراثي السوري، الذي يُمثل تاريخ سوريا بشكلً عام. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

-وصلت الكمية الموزعة من مادة التدفئة الشتوية على مدينة ديرك ومنطقة برآف إلى مليون ومئة ألف لتر، ولا تزال آلية التوزيع مستمرة، بموجب بطاقة أسرية لكل أسرة، والتي خُصصت لأول مرة لتسهيل آلية التوزيع. مرفق (بالصور والفيديو).

ANHA