مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-8-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-أوضح وجهاء عشائر الهول أن هدف الاغتيالات هو جرّ المنطقة إلى حرب طائفية، وبث الفتنة بين قسد والعشائر، وقال شيخ عشيرة الخواتنة: "لدينا عقول وهي مركزة على محاربة الفتنة، ولن نقبل بفتنة بين العشائر وقوات سوريا الديمقراطية". (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الكاتب والصحفي مالفان رسول أن نضال القائد عبد الله أوجلان لا يخالف قرارات ومعايير الأمم المتحدة، لأنه مشروع، وبيّن إلى أن لجنة مناهضة التعذيب والعنف CPT لم تقم بواجبه حيال ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح ذوو الشهداء أن أبناءهم حاربوا ودافعوا عن شرفهم وأرضهم واستشهدوا ببسالة، ولا يحق لأحد التحدث عنهم بسوء، وبيّنوا أن الذين يحاولون تشويه صورة قوات سوريا الديمقراطية هدفهم الإبقاء على مرتزقة داعش. (مرفق بالصور والفيديو).

-قال مقاتلون من عشيرة البوجامل في مدينة دير الزور: إن جهات خارجية حاولت استغلال عاطفة أبناء المنطقة من خلال استهداف وجهاء عشائرهم، لتحرضهم ضد قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدين أن أبناء العشائر لن يسمحوا بالمساس بأمن مناطقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

كثفت القوات الحكومية السورية وبدعم روسي من إرسال التعزيزات إلى جبهات ريف إدلب بينما يستمر الاحتلال التركي بإرسال التعزيزات أيضًا، وسط حديث عن عملية عسكرية مرتقبة، فإلى أين تتجه التطورات؟(مرفق بالصور والفيديو).

-أشار نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد إلى وجود خلايا ترتبط بالنظامين السوري والتركي تعمل بشكل مباشر على خلق الفتنة العشائرية, واعتبر حمدان العبد أن افتعال الاقتتال العشائري هو أحد أساليب الحرب الخاصة التي تمارس ضد شعب شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

-أشار الكاتب والباحث في الشأن السياسي، دحام السطام، إلى أن أطرافاً عديدة تسعى لخلق الفتن والتفرقة بين مكونات شمال وشرق سوريا وضرب مشروع الأمة الديمقراطية ونزع الثقة بين الشعب وقسد من خلال اتهام قسد باغتيال رموز المنطقة وشيوخها. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-ينقسم لبنان اليوم، كعادته بين فريقين؛ الأول يطالب بلجنة تحقيق دولية حول انفجار مرفأ بيروت، فيما يعارض فريق آخر لجنة التحقيق الدولية، ويصر على تحقيق داخلي، بحجة أن "الهدف من المطالبة تضييع الحقيقة".

المجتمع والحياة

-ناشد مواطنون في مدينة الحسكة الأهالي الذين لم يتقيدوا بقواعد الوقاية من فيروس كورونا بأن يأخذوا الأمر بجدية وعدم استهزاء واستهتار وأن يتقيدوا بالإجراءات الطبية الوقائية. (مرفق بالصور والفيديو).

-يُعد سوق الفاتورة من أقدم الأسواق في ناحية عامودا، وقد تعرض للقصف بعد 5 أعوام من تأسيسه، وحاولت الحكومة السورية تعريب اسمه إلا أنه حافظ على خصوصيته حتى يومنا الراهن. (مرفق بالصور والفيديو).

-عاد مرض الحمى الزائلة البقرية للظهور في المنطقة بعد 4 سنوات، وتعرض العديد من مربي العجول والبقر لخسائر بسبب قوة الحمى هذا العام. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA