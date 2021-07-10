مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-7-2021

-يشيع أهالي مدينة ديرك جثمان الشهيد ريزان جهاد حسن إلى مزار الشهيد خبات ديرك، الساعة الـ18:00.(مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع أهالي الحسكة اليوم جثمان الشهيد عثمان الرفاعي من قوات واجب الدفاع الذاتي في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية، الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).

ـ يفتتح اليوم "مكتب علاقات العشائر" لقوى الأمن الداخلي في الحسكة, وذلك في مبنى قيادة قوى الأمن الداخلي بحي الكلاسة الساعة 11:00. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-طالب عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، سيهانوك ديبو بفتح معبر تل كوجر أمام المساعدات الإنسانية، رافضاً تسييس المسائل الإنسانية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-طالب عضو هيئة أعيان شمال وشرق سوريا، حكم خلو العشائر الكردية بتصعيد النضال ضد الاحتلال التركي وهجومه على باشور، وحذّر من كارثة في حال انضمام قوة كردية إلى الهجوم التركي على كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

-طالب أهالي مدينة كوباني بوحدة الصف الكردي وعدم الانجرار خلف الفتن التي تصبّ في مصلحة دولة الاحتلال التركي، و أكدوا بأن الحرب على قوات الكريلا هي حرب على عموم الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

-أكد أهالي مدينة كوباني أن "التصريحات الصادرة عن عبدالحكيم بشار تصريحات خلّبية لا يمكن لأحد تصديقها"، وقالوا "لمن يدّعون بأنهم كرد أخرجوا من أحضان دولة الاحتلال التركي، أخرجوا من الفنادق إلى الخنادق وشاهدوا مأساة عفرين وأهلها".(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-فاقمت إجراءات تشديد الحصار التي اتخذتها إسرائيل عقب انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، من أزمات القطاع المعيشية والاقتصادية، إذ توقف قرابة 90% من منشآت القطاع الصناعي والحرفي، عدا عن فقد آلاف العمال مصدر دخلهم الوحيد، فيما يؤثر منع إدخال البضائع على توفر السلع الأساسية في السوق إلى جانب منع إدخال الوقود الذي يعمق من أزمة الكهرباء. (مرفق بالصور).

-يمكن ملاحظة أهمية البحر، كمتنفس وحيد لأهالي قطاع غزة المحاصر منذ ما يزيد عن 14 عاماً، عند زيارته، فعلى الشريط الساحلي الذي يصل طوله لنحو 41 كيلو متراً، لن تجد نقطة في هذه الأوقات الصيفية دون أن تكون مشغولة بتجمع من المواطنين. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

-تستمر فعاليات شهر الثقافة والفن في يومه الثاني بتقديم عرض مسرحي في صالة مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، وذلك في تمام الساعة الـ 07:00 مساءً.(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تعلم الطب التكميلي، وبعد حصوله على الشهادة عاد من مصر إلى شمال وشرق سوريا ليفتح عيادة له في قريته ويجد في مهنته جانبها الإنساني. (مرفق بالصور والفيديو).

-تعمل لجنة التربية والتعليم في الرقة، على تعويض الفاقد التعليمي للطلبة، بعد أن أغلقت مدارسهم نتيجة تفشي فيروس كورونا قبل انتهاء العام الدراسي. (مرفق بالصور والفيديو).

-بعد عامين من التدريبات المكثفة، استضافت ملاعب إقليم الفرات ولأول مرة دوري كرة القدم للسيدات، وسط تعقيبات تؤكد أن انطلاق دوري السيدات خطوة مهمة لشق طريقهن بإرادتهن. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA