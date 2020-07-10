مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-7-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-ينطلق اليوم كونفرانس جرحى الحرب في بلدة رميلان الساعة 9:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينطلق مهرجان الفروسية الثالث في ناحية تل حميس والثامن على مستوى إقليم الجزيرة، برعاية لجنة الشباب والرياضة في ناحية تل حميس الساعة الـ6 صباحاً، (مرفق بالصور والفيديو).

-أدان أهالي ناحية عين عيسى عمل مرتزقة الاحتلال التركي الذي وصفوه "بالمشين وغير الأخلاقي" بحق المقابر في مقاطعة كري سبي المحتلة، وناشدوا المجتمع الدولي للضغط على تركيا لوقف اعتداءاتها والكف عن تدنيس حرمات المقابر. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-كثّفت الدّولة التّركيّة, خلال الأسابيع الماضية من هجماتها على جنوب كردستان, وذلك بعد زيارة قام بها رئيس الاستخبارات هاكان فيدان إلى بغداد, أعقب ذلك حديث عن لقاءات بين حكومتي بغداد وهولير, فماذا يجري هناك وإلى أين ستؤول الأمور؟.(مرفق بالصور).

-أوضح المحلل السياسي العراقي واثق الجابري أن "الدولة العراقية ستلجأ إلى وسائل أخرى في الوقت المناسب إذا ما بقي التدخل التركي في الأراضي العراقية على حاله"، مشيرًا إلى أن تركيا تود ضم أجزاء من الأراضي العراقية إليها. (مرفق بالصور).

-دعا الناشط والباحث الحقوقي عبد الرحمن بطران الحكومتين السورية والعراقية إلى استخدام كافة السبل القانونية للضغط على تركيا، جراء الانخفاض الكارثي لمياه نهر الفرات. (مرفق بالصور).

كردستان

-قال نائب الرئاسة المشتركة لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال إن عودة الأسر الإيزيدية مستمرة إلى شنكال، فيما وجه دعوته إلى كافة أهالي شنكال للعودة إلى أرضهم، وتنظيم أنفسهم لضمان عدم تكرار المجازر بحقهم والحفاظ على الأرض الإيزيدية. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أوضحت ناشطات كرديات أن الاحتلال التركي يستهدف بشكل خاص المناضلات في الحركات النسائية، ويسعى إلى شلّ حركتهن وكسر إرادتهن، وبيّنن أنهن سيصمدن ويقاومن كافة محاولات الاحتلال، التي تستهدف كافة النساء، وخاصة اللواتي يناضلن لتنظيم المجتمع من خلال أفكارهن الحرة. (مرفق بالصور والفيديو).

-بأربعة مشتركات و2 دونم من الأرض وصلن الى مرحلة سد جزء من حاجة السوق المحلية من الخضار في تربه سبيه، ومن المتوقع توفير فرص عمل لأكثر من 100 امرأة خلال الفترة المقبلة. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-بعنوان" ينابيع خضراء تحية إلى كل مدن القلب، تنطلق فعاليات مهرجان روج آفا السابع للثقافة والفن، الذي سيستمر لمدة 8 أيام، وذلك في مدينة قامشلو. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تسعى الإدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سوريّا على قدم وساق لحلّ كافّة العوائق التي تواجه أهالي المنطقة، وتحسين الواقع الخدميّ لدى الأهالي وتخفيف الأعباء عنهم، وفي مدينة الحسكة يتمّ دراسة مشاريع لحلّ مشكلة نقص المياه ومادّة الخبز. (مرفق بالصور والفيديو).

-يعاني أهالي شمال وشرق سوريا من نقص وسوء جودة الخبز، بينما يطالبون الإدارة الذاتية بوضع حلول تراعي ظروفهم وسط مواجهتهم أزمة اقتصادية حادة، فيما تسعى خلية الأزمة التي شكلتها الإدارة إلى إيجاد حلول حول كيفية دعم مادة الخبز، وتوفيرها للمواطنين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA