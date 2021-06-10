مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10- 6-2021

- تنظّم مؤسسة إيزدينا جلسة حوارية بعنوان "دستور يحمينا"، في البيت الإيزيدي بناحية تربه سبيه، الساعة11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- ينطلق أهالي إقليم الجزيرة في المسيرة الكبرى تحت شعار "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والغدر"، من دوار أوصمان صبري بمدينة قامشلو، الساعة 17:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- يبحث وفد ممثل عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الفرنسي، جملة من القضايا والتحديات المهمة التي تواجه مناطق شمال وشرق سوريا، أبرزها ملفي الأزمة السورية ومرتزقة داعش إلى جانب التركيز على ملف إعادة الإعمار. (مرفق بالصور والفيديو).

- دعا وجيه عشيرة السلمان بمنطقة دير الزور، شيوخ ووجهاء وأهالي منبج إلى ضبط النفس والتسلح بالوعي وعدم الانجرار خلف الأيادي التي تحاول خلق الفتن والاقتتال واستغلال مطالب الشعب المحقة لضرب حالة الأمن والاستقرار. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

- أوضح صحفيون وحقوقيون أن الجرائم التي ترتكبها تركيا في حربها على جنوب كردستان تندرج ضمن جرائم الحرب، لافتين إلى وجود صفقة بين تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني لبيع مئات آلاف الأطنان من الخشب المصنّع من الغابات التي تقطعها تركيا في باشور. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

- قالت العضوة في إدارة المرأة بالرقة جيهان الحسن إن استمرار المرأة في شمال وشرق سوريا في مجابهة العنف هو حصيلة الحريّة التي حققتها وتقدمها، مبينة أن قوّتها مهدت الطريق أمام ثورة تاريخية عظيمة فتحت الطريق لانضمام مئات النساء إلى الكفاح السياسي والاجتماعي. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- أكد شبيبة منبج أن "الدولة التركية تسعى إلى احتلال جنوب كردستان من خلال الحزب الديمقراطي الكردستاني وتأييد الحكومة العراقية باستهداف مناطق جنوب كردستان", معاهدين بالوقوف في وجه المطامع التركية التي تسعى دائماً إلى التجزئة والاحتلال. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

- أجرى وزيرا خارجية فرنسا وتركيا خلال الأيام الماضية مباحثات في باريس، في اجتماع نادر بعد أشهر من التوتر بسبب الخلاف حول أزمات المنطقة ومحاربة باريس للتطرف الذي تدعمه أنقرة، فما هي أسباب هذه الزيارة وماذا ناقشت وماذا سينتج منها؟(مرفق بالصور والفيديو).

ملفّ

- هل حقاً أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي منظمة سامية في مبادئها وقيمها أم إنها سياسية؟، فإن كانت فعلًا منظمة سامية في مبادئها فلماذا تلتزم الصمت، لا تبدي أي موقف حيال الهجمات التركية على مخيم مخمور؟.(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

- مع بدء مزارعي الخضروات الصيفية في الرقة بجني محصولهم من الخضروات وتوريدها إلى الأسواق في الرقة، تشهد أسعار الخضار انخفاضاً ملموساً يتناسب مع المستهلك والمنتج, بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار في جميع مناطق الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

- عدّ مواطنون حبس مياه الفرات أحد أساليب التغيير الديمغرافي الذي تتبعه دولة الاحتلال التركي في المناطق السورية المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA