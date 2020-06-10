مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-6-2020

- متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

- متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-متابعة حملة "ردع الإرهاب" في مرحلتها الثانية والتي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا داعش بريف الحسكة ودير الزور. (مرفق بالصور والفيديو).

-رحّب أهالي الشدادي بالحملة التي أُطلقت من قبل قوات سوريا الديمقراطية لملاحقة خلايا داعش كونها ستخلق الأمن والاستقرار. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستعد الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة كوباني للبدء بامتحانات طلاب الشهادة الثانوية, لكنها ستعمل على تدريب الطلبة لشهرين قبل إخضاعهم للامتحانات النهائية. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-دعت الرئيسة المشتركة لاتحاد المثقفين في مقاطعة عفرين آفستا إبراهيم، القوى الكردية إلى قراءة المشهد السياسي بدقة واستغلال التغيرات الحاصلة في العالم لصالح الشعب الكردي. (مرفق بالصور).

حوار

-قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي الدكتور علي التكبالي، إن الفوضى الخلاقة لا زالت مستمرة في ليبيا، وأكد أنه في حال أوعزت تركيا لحكومة الوفاق برفض مبادرة القاهرة، فإنه "ليس أمامنا إلا الحرب".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-استنكرت العضوه في المكتب القانوني لمنظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة في مدينة كوباني زوزان خليل جرائم الحرب التي ترتكب بحق النساء في مدينة عفرين المحتلة، وناشدت المنظمات الحقوقية بالتدخل. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-يسعى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشيّ، لوضع بلاده في صف حكومة الوفاق الليبية بقيادة فائز السرّاج، ويتجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-أوضح الرئيس المشترك لبلدية الشعب بناحية تل تمر بأنّ هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته أوقفت مشاريعهم الخدمية، لافتاً إلى أنّ المشاريع الخدمية لعام 2020 ستكون في الجهتين الجنوبية والشرقية للناحية. (مرفق بالصور والفيديو).

-بثلاث كلمات يصف العم إبراهيم جرائم الاحتلال التركي بحقّه وبحقّ أبناء شمال وشرق سوريا فقال: "يهدفون لقتلنا وتجويعنا". فيما يؤكّد حقوقي بأنّ ما تقوم به الدولة التركيّة من حرق المحاصيل جريمة، يمكن رفع دعاوٍ لمحكمة الجنايات الدولية ضدها. (مرفق بالصور والفيديو).

-لا يحصل أهالي بلدة صرين جنوبي مقاطعة كوباني على مياه الشرب بكميات كافية وذلك بسبب تعمد تركيا خفض منسوب مياه نهر الفرات المتدفقة إلى الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

-بمساحة عشرة هكتارات بدأت لجنة اقتصاد المرأة بزراعة الخضروات كتجربة أولية، وفي حال نجاح المشروع سيتم توسيعه وتسليمه للجمعيات التعاونية النسائية. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA