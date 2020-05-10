مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-5-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-لا يستطيع أهالي ريف كري سبي مواصلة حياتهم بحرية وأمان نظراً للهجمات المتواصلة للاحتلال التركية ومرتزقته، التي تتسبب بفقدان الأجنة الذين لم يفتحوا أعينهم على الحياة، إلا أن الأهالي يؤكدون أنهم باقون على أرض آبائهم وأجدادهم(مرفق بالصور والفيديو).

-دعا أهالي الحسكة الأحزاب الكردية إلى الإسراع في تحقيق وحدة الصف الكردي، لأن بالوحدة تُنال الحقوق، ولفتوا أنه كان على حكومة إقليم كردستان "رفض الهجمات ومواجهة العدوان التركي"(مرفق بالصور والفيديو).

-مر أكثر من عامين على إصابته ضمن مجزرة المحمودية في مدينة عفرين، ويقول إن جراحه لن تندمل إلى حين يعود إلى أرضه وداره، هي قصة مواطن من مدينة عفرين هجّرته هجمات الاحتلال التركي والذي يروي شهادته على المجزرة التي ارتكبها المحتل في حي المحمودية(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

-شهد الأسبوع الماضي كثرة في التّحليلات للرسائل الرّوسية للأسد، وخروج رامي مخلوف لانتقاد حكومة دمشق, فيما تمكّن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من تجاوز عقدة نيل ثقة البرلمان, في حين تعهّد الجيش الوطنيّ اللّيبيّ باستعادة طرابلس(مرفق بالصور).

السياسة

-أشار القائد العام للواء ثوار إدلب إلى أن المرتزقة يتحولون إلى نارٍ تركية تحرق بها سوريا ودول عربية أخرى، وعدّ أن مناطق شمال وشرق سوريا لجميع السوريين، مؤكداً ضرورة الانتفاض ضد السياسات التركية في إدلب(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-أوضحت مثقفات أنه على جميع الجهات المعنية والقوى الكردية والأحزاب السياسية القيام بمهامها وتوحيد صفوفها، وأشرن إلى أنه على المرأة الكردستانية أن تكون القيادية والناشطة في تحقيق هذه المبادرات(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-رأى آلة تصوير لأول مرة عام 1964، فالتقط صورة تذكارية، لتكون بدايته مع التصوير وليكون أقدم مصور فوتوغرافي في عفرين(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تتخوّف المواطنة شريفة خلف 50 عاماً من انهيار سقف وجدران منزلها الطينيّ المهترئة منذ سنتين فوق رؤوس أطفالها، وهي تعيش في أوضاع مادية مزرية للغاية، وتنتظر من يمدّ يد العون لها لترميم منزلها(مرفق بالصور والفيديو).

-أتم مجلس مقاطعة قامشلو كافة الاستعدادات لحماية الموسم الزراعي للعام 2020، من تأهيل فرق الطوارئ بشكل أفضل، وزيادة عدد سيارات الإطفاء، وتكليف قوات الحماية الجوهرية وقوى الأمن الداخلي بحماية الموسم(مرفق بالصور والفيديو).

-تسبب القصف التركي المتواصل على قرى الريف الغربي لمقاطعة تل أبيض/كري سبي المحتلة بحرائق في الحقول الزراعية وحرمان الأهالي من محاصيلهم التي يعتمدون عليها في تحصيل قوتهم(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA