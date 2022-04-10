مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-4-2022

- تصدر أمهات مقاتلي قوات الدفاع الشعبي بياناً حيال بناء الجدار بين شنكال وروج آفا، وذلك من أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

كشف القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، أردال كوباني، عن وجود استعدادات للدولة التركية المحتلة لشن هجمات جديدة على المنطقة، وأكد استعدادهم للدفاع عن المنطقة بالتكاتف مع شعب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

"حملنا السلاح للدفاع عن أنفسنا وأرضنا، ووعدي للشهداء سيستمر إلى آخر نقطة دم في جسدي"، تلك الكلمات كان يقولها الشهيد محمد خلف، في كل جلسة له، إلى أن وفى بوعده وارتقى إلى مرتبة الشهادة في حملة "مطرقة الشعوب".(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أشارت الصحفية بيريتان ساريا إلى انضمام العراق إلى مخطط إبادة الكرد بقيادة الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني، من خلال بنائه الجدار بين شنكال وروج آفا. وأوضحت أنّ هناك مخططات جديدة لخلق الفتنة والعداء بين شعوب شنكال. (مرفق بالصور والفيديو).

انضم أهالي مدينة الحسكة إلى تحذير منظومة المجتمع الكردستاني KCK من مغبة مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في الهجوم على قوات الدفاع الشعبي، مؤكدين أن الأخيرة تمثل إرادة الشعب الكردي في جميع بقاع الأرض. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد سياسيون في ريف دير الزور الغربي أن القائد أوجلان طرح حلول قضايا الشرق الأوسط خلال مرافعاته، وهذا الأمر هو الذي دفع دولة الاحتلال التركي وحلفاءها إلى فرض العزلة عليه، وطالبوا المجتمع الدولي بمحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق القائد وبحق أهالي شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تواجه النساء في حي الشيخ مقصود مشكلة فقدان الخبز، نتيجة الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق، بطريقتهن الخاصة، عبر خبز الطحين المخزّن في المنزل، وصناعة خبز الصاج، في ردّ واضح على السياسات اللاأخلاقية التي تفرضها حكومة دمشق على المواطنين داخل الحي. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

- يطلق اتحاد الشبيبة حملة نظافة وحملة توعية ضد المخدرات والعنف ضد المرأة، وذلك عبر توزيع بروشورات في مدينة كوباني الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

انتشرت مجموعات إيرانية في موقع استراتيجي وسط سوريا، بعد انسحاب جماعات حليفة لروسيا، ما عدّ بمثابة قيام طهران بـ"ملء الفراغ" جراء انشغال موسكو بالحرب الأوكرانية، فيما تصاعدت دعوات مقاطعة البضائع التركية في تونس على خلفية التوتر الأخير بين البلدين. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضار بشكل ملحوظ في أسواق شمال وشرق سوريا، ما خلق الكثير من التساؤلات لدى المواطنين، فيما يقول إداري في شعبة التموين إن الأسعار تتحدد من قبل لجنة مختصة. في حين أن الإنتاج المحلي من بعض أنواع الخضار لم يسوّق بعد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA