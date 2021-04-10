مخطط مركز وكالة أنباء هاوار 10-4-2021

-كشفت أرقام الفحوصات التي أُجريت لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا أن ما يزيد عن ثلث هذه الحالات مصابة بالفيروس، ودعا جوان مصطفى هذه الحالات إلى إجراء الفحص اللازم. (مرفق بالصور والفيديو).

-أسفرت العمليات الأمنية التي شهدها مخيم الهول شرق سوريا في الأيام الـ 10 الأخيرة عن اعتقال 158 مرتزقًا من خلايا داعش في المخيم. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أكد عضو المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حسين الشيخ، أن حل الأزمة السورية يكمن في إشراك كافة المكونات والقوى في الحوار، لإيجاد حل جذري يضمن حقوق كافة المكونات والأطياف. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-صرّحت الرئيسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، ليلى إبراهيم، أن مصير أكثر من 1190 امرأة إيزيدية مجهول، وأشارت إلى أن مسببي الفرمان يعقدون الاتفاقيات والمؤامرات على شنكال وغير جادين في مساعي تحرير المختطفات. (مرفق بالصور والفيديو).

عبرت أمهات الشهداء عن امتنانهن للجهود التي يبذلها القائد عبد الله أوجلان من أجل تحرير الشعوب المضطهدة والنساء، وشددن على ضرورة تصعيد النضال من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-تتصاعد الإصابات بداء اللشمانيا بين مُهجّري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء، فيما يقول الهلال الأحمر الكردي فرع عفرين، أنه لم يتلق أي مساعدة طبية من المنظمات الدولية من ضمنها الصليب الأحمر، في ظل الحصار الحكومي المفروض على المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA